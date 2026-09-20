Adrijana Lima se ne odvaja od najbolje drugarice Srpkinje: Dovela liniju do savršenstva, hipnotisale Madrid

Adrijana Lima bila je specijalna gošća zatvaranja Nedelje mode u Madridu i dodelila je nagradu najboljem modelu, a sa njom je sve vreme i Ana Antić.

Izvor: Instagram printscreen / anaantic

Manekenka i bivša srpska snajka, Adrijana Lima (44), bila je specijalna gošća ceremonije zatvaranja Nedelje mode u Madridu, čuvene manifestacije, a završno veče bilo je rezervisano za dodelu nagrada. Brazilska manekenka dodelila je priznanje najboljem modelu Rolu Šraderu.

Adrijana dočarala moć duge crne haljine

Haljina golih leđa, ukrašena trakama i spojem jednostavnog dizajna i razigranih detalja odlično je pristajala ovoj modnoj zvezdi. Visoko podignuti konjski rep smo i ranije viđali na ovoj Brazilki, pa se taj stil izdvaja kao jedna od njenih omiljenih frizura.

Linija kao pre 20 godina

Sudeći po slikama, Lima izgleda kao na početku svoje karijere. Pobedila je višak kilograma koji joj je donela treća trudnoća, a ta transforamcija je uticala na njen celokupan izgled. Ranije su oštro i neprimereno kritikovali zbog kilaže, i navodno botoksiranog lica.

Na takve komentare odgovarala je tvrdnjom da je njen izgled odraz umora sa kojim se bori kao majka, dok je u intervjuu za Vogue istakla da je teško podnela treću trudnoću.

Evo kako je izgledala nakon 3. porođaja:

Pominjalo se da je smršala 20 kilograma, a utisak je da je taj broj u međuvremenu porastao.

Ćerka čuvenog srpskog trenera najbolja drugarica

Uz Adrijanu Limu u Madridu jer bila i Ana Antić, ćerka legendarnog fudbalskog trenera i selektora Radomira Antića. Poznata naslednica bila je jedna od najbolje stilizovanih na crvenom tepihu u Madridu, što i ne čudi jer je godinama radila kao stilista svetskih zvezda.

Ana je nosila suknju podignutog struka i sa šlicem duž cele linije odeće, u kombinaciji sa svilenom košuljom, jednostavnim sandalama i torbom sa svetlucavim detaljima.

Ana Antić bila je članica modnog komiteta koji je odlučivao o pobednicima Nedelje mode u Madridu. Čuvenu Brazilku spaja dugogodišnje prijateljstvo sa Anom, koju smatra svojom najboljom prijateljcom. Ćerka Radomira Antića rekla je u intervju za "žena.rs" da joj je slavna manekenka poput sestre, prenosi Blic žena.

Još njihovih zajedničkih slika pogledajte u galeriji: