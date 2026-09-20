Sindikat zaposlenih Zavoda za Hitnu Medicinsku Pomoć pozdravlja Vladin predlog inicijative za povećanje minimalne zarade i ocjenjuju da bi njena primjena predstavljala značajan korak ka povećanju životnog standarda zaposlenih u zavodu za Hitnu Medicinsku pomoć.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

“Kao sindikalna organizacija podržavamo svaki predlog koji bi u konačnom efektu doveo do uvećanja zarada zaposlenima. Smatramo da je ovakva inicijativa kretanje u dobrom pravcu. Kako se rad u Hitnoj Medicinskoj Pomoći i značajnoj mjeri izdvaja svojom specifičnošću, potrebno je da u narednom periodu pokrenemo dodatni dijalog i razmotrimo uvođenje zasebne podgrupe poslova za zaposlene u jedinicama za Hitnu Medicinsku Pomoć sa zasebnim koeficijentom”, piše u saopštenju.

Takođe, smatraju da je dobar trenutak da se žapočne dijalog sa resornim ministarstvima na iznalaženju zakonskog modela veće zaštite zaposlenih u jedinicama za hitnu medicinsku pomoć prilikom ukazivanja medicinske pomoći.

Sinergijski efekat ovih rješenja predstavljao bi, navode, mehanizam zaštite zdravstvenog sistema od odliva kadrova.

“A zaposleni u jedinicama Hitne Medicinske Pomoći bi bili uvaženi za nesebičan napor koji svakodnevno ulažu u borbi za ljudski život”, zaključilu su.