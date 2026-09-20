Sergej pustio glas, magare palo u sevdah: Pevač puni arene širom Balkana, a samo ono dobilo koncert "na uvce"

Sergej Ćetković otpevao "Poglede u tami" malom magaretu po imenu Sevdalina, snimak istopio i najtvrđa srca!

Izvor: Instagram/cvetkovics

On je pevač koji već tri decenije traje na regionalnoj muzičkoj sceni, a nikada nije dao povoda žutoj štampi za senzacionalizam ili skandale. Njegovu karijeru od prvog dana prate samo ljubav, otmenost, poštovanje i najlepše ljudske priče.

Nakon što godinama puni najveće arene širom Balkana, na red za muzičku magiju Sergeja Ćetkovića došlo je i jedno magare! Na Instagramu je osvanuo snimak koji je u rekordnom roku obišao region raznežio stotine hiljada ljudi.

Na njemu Sergej sedi u dvorištu dok mu u krilu leži mala magica po imenu Sevdalina, pogledajte:

"Pogledi u tami" samo za Sevdalinine uši

Dok joj Sergej peva svoj čuveni hit "Pogledi u tami", neodoljiva Sevdalina se potpuno "raspilavila". Prepustila se zvuku njegovog glasa, sklopila oči i usuškala se u pevačevom krilu kao najmaženiji kućnI ljubimac.

Mala Sevdalina verovatno nije ni svesna da joj na uvo peva jedna od najvećih regionalnih pop zvezda, ali je nepogrrešivo osetila njegovu blagost i energiju.

"Blago magarcu"

Ispod videa brzo su se nagomilale brojne emotivne reakcije i šaljivi komentari ljudi koji nisu ostali ravnodušni na ovaj prizor:

"Predivan čovek pre svega i za mene najveća muzička zvezda!"

"Ali neverovatno je koliko se vidi da magarence uživa!"

"Koliko ste Vi jedan divan čovek, to je jednostavno zadivljujuće."

"Ne verujem šta gledam, zavidim magarencetu!" napisala je jedna korisnica i nasmejala mnoge.

U vremenu kada nas sa svih strana okružuju brze i teške vesti, Sergej i magarica Sevdalina podsetili su nas na to koliko malo pažnje i čiste ljubavi treba da se stvori trenutak koji popravi čitav dan.