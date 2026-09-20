Kristina Živković progovorila o zlostavljanju i prijetnjama bivšeg partnera, kao i o podršci koju je dobijala od Darka Lazića.

Izvor: Pink printscreen

Influenserka Kristina Kika Živković (37) odlučila je da javno progovori o nasilju koje, kako tvrdi, godinama trpjela od bivšeg partnera.

Gostujući u Jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, iznijela je detalje brutalnog napada, ali i ispričala kroz šta je prolazila tokom njihove višegodišnje veze. Ona se dotakla i svog poznanstva sa Darkom Lazićem i njegovim pokojnim bratom Draganom.

Vidi opis "Darku Laziću su prijetili, zato ćuti": Influenserka u programu uživo otkrila jezive detalje nasilja u hotelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ig printscreen lazic.n.n Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lazic.n.n Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA / A AHEL Br. slika: 8 8 / 8

Kristina je govorila i o snimku nasilja koji se ranije pojavio u javnosti, a koji joj je, kako navodi, bivši partner poslao dok je bila u bolnici. Prema njenim riječima, napad se dogodio 31. maja, nakon ponoći, ispred hotela u kojem je radila kao menadžer.

- Što se tiče snimka, sve se desilo 31. maja poslije ponoći oko tri u noć. Ispred hotela u kom sam ja radila kao menadžer, a koji drži dotični gospodin. Ja sam izgubila pamćenje i ne znam pola stvari. Dok sam ležala u bolnici poslao mi je snimak. Izašla sam napolje i tražila sam pomoć, od čega je jedan od njih dobio batine od njega. Niko nije prijavio, niko tu noć nije zvao pomoć.

"Tukao me je palicom i pištoljem"

Kako tvrdi, nasilje se potom nastavilo u prostorijama hotela u kojima su živeli. Kristina je navela da je bila fizički napadana, kao i da joj je bivši partner oduzeo telefon.

- Nakon toga sam uvučena unutra, probudila sam se u apartmanu, mi smo živeli tu. On je nastavio tu mene da tuče, sa drvenom palicom, pištoljem, bila sam vezana lisicama za krevet. Dok sam bila vezana i dalje me je tukao. Bila sam modra po licu, to su slike posle nekih pet dana. On je meni oduzeo telefon, pokušao je sve da mi obriše. Uspela sam da sačuvam jedan deo.

Kako navodi, višegodišnje zlostavljanje bilo je uzrokovano patološkom ljubomorom njenog bivšeg partnera. Istakla je da i nakon prekida odnosa i dalje živi pod konstantnim pritiskom i pretnjama:

- Zadnje dve i po godine sam trpela batine. To je bila njegova ljubomora, da ja njega varam. Ja sam radila sa njim, bila sam menadžer hotela. Ja nisam išla kod svojih kući, moj telefon je bio više kod njega nego kod mene. Njega je majka molila da prestane da me tuče, on je i na nju nasrtao. Mi sad nemamo nikakav kontakt, ja i dalje nemam mir. On me i dalje uznemirava i preti mi, preti i mojima. Nikakvu zaštitu ja nemam.

Pogledajte kakve povrede je imala na licu:

Slučaj prijavila policiji

Kristina je navela i da je podnela krivičnu prijavu, nakon što je, kako tvrdi, bivši partner počeo da je uznemirava i objavljuje njene intimne fotografije na lažnom profilu.

- Ja sam podnela krivičnu prijavu, 11. sam prijavila slučaj jer je on počeo da me uznemirava. Kačio je moje intimne slike na lažnom profilu. Tada mi je pretio, bio je uporan, pisao mi je i na mejl, pretio mi je. U policiji su preuzeli sve, ja sam im tada rekla da postoji i nasilje. Pitali su me zašto nisam prijavila, ja sam se samo bojala. Našao je gde živim, došao je, moja majka ga je oterala. Ja sam 6 godina provela sa njim - kazala je ona.

O poznanstvu sa Darkom Lazićem

Kristina se na kraju osvrnula i na svoj odnos sa braćom Lazić. Objasnila je da joj je pokojni Dragan bio velika podrška kada joj je bilo najteže, dok prema Darku nema nikakvu zamerku zbog javnog demantija koji je objavio usled primljenih pretnji.

- Pokojni Dragan dok je bio tu i on je pokušavao da me izbavi, bili smo dobri prijatelji, kad me je on prebio, on je došao u stan i bio sa mnom. On me je štitio. Darku ne zameram ništa, znam da je i on dobio pretnje od njega, razumem ga što je izbacio demant da me ne poznaje. Žao mi je jer je pretrpeo sve te pretnje, ne zameram mu. Moj bivši partner hoće da bude poznat - rekla je ona.

(Telegraf / MONDO)