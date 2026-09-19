Marina Tucaković preminula je 2021. godine, a njen testament navodno otkriva imena pjevača i nedovršene tekstove koje je ostavila iza sebe.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Marina Tucaković preminula je 19. septembra 2021. godine, nakon duge i teške bolesti, a sahranjena je u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu, pored svog sina Miloša, što je bila njena poslednja želja.

Najveću životnu tragediju doživjela je 2008. godine, kada je ostala bez mlađeg sina Miloša, koji je preminuo u 24. godini. Marina je tokom višedecenijske karijere pomogla brojnim pjevačima da izgrade svoje karijere, a za estradu je stvarala gotovo do poslednjih dana života.

Tokom borbe sa teškom bolešću, Tucakovićeva je, prema pisanju medija, navodno sastavila i testament.

Testament sadrži sva imena?

Kako tvrdi izvor, Marina je iza sebe ostavila testament u kojem se nalazi njena zaostavština muzičkih djela, ali i pojedina imena sa muzičke scene za koja nije željela da čuje.

- Marina je dugo bolovala, a tokom tog liječenja imala je vremena da razmišlja o svemu i radi na brojnim tekstovima za mnoge pjevače, uz pomoć sina Laće. Tokom borbe sa kancerom napisala je i testament, jer joj je zdravstveno stanje iz dana u dan naglo osciliralo. Marina je testamentu pored prijatelja i porodice pomenula i brojne pjevače kojima je poslednjih godina radila tekstove, gdje je istakla da se u neke i razočarala, te da su brojni tekstovi ostali nedovršeni, jer je na neke saradnike kivna. Kako je i sama neposredno pred smrt javno isticala, dok je bila u punoj snazi mnogi su je zvali i tražili karijere, a poslednjih mjeseci sve slabije, što je izazvalo revolt kod legendarne pjesnikinje - priča izvor blizak Marini Tucaković.

Vidi opis Marina Tucaković u testamentu otkrila cijelu istinu: Imenovala estradnjake na koje je bila kivna do samog kraja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO, screenshot, K1 televizija Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/marina.tucakovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/laccanotlaca Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dugovali joj, a pričali sve najbolje

- Mnogi pjevači su joj dugovali silne sume novca za tekstove, i zavlačili je, a sa druge strane javno isticali da su dobri i prižali joj podršku, kao da se ništa ne dešava. Marina to nikada javno nije željela da ističe... Svi znamo koliko je bila veliki čovjek - dodaje izvor blizak porodici.

Prisjetimo se Marine pred sam kraj:

(Kurir / MONDO)