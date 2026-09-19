Prema navodima optužnice, riječ je o prikrivanju i lažnom prikazivanju činjenica koje se odnose na vlasništvo nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom djelatnošću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je dvije optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv trojice okrivljenih, koji se terete za krivično djelo pranje novca.

U jednom od predmeta, prema navodima optužnice, novac za koji se sumnja da je stečen neovlašćenom prodajom droge iskorišćen je za kupovinu dva stana u Podgorici, prenosi CdM.

“Vijeće Višeg suda u Podgorici je rješenjem od 16. septembra ove godine, potvrdilo optužnicu od 30. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv **M.V. i G.Č.”, **saopšteno je iz SDT-a.

M.V. i G.Č. se terete da su kao saizvršioci počinili krivično djelo pranje novca.

Prema navodima optužnice, riječ je o prikrivanju i lažnom prikazivanju činjenica koje se odnose na vlasništvo nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom djelatnošću.

Iz SDT-a navode da je M.V., prema osnovanoj sumnji, novac koji je stekao neovlašćenom prodajom opojne droge predao G.Č., koji ga je potom tokom 2018. godine iskoristio za kupovinu dva stana u Podgorici.

„G.Č. je gotovim novcem optuženog M.V., koji potiče od neovlašćene prodaje opojne droge, kupio dva stana u Podgorici, za 72.000 eura“, navodi se u saopštenju.

Prema sumnjama tužilaštva, stanovi su kao vlasništvo upisani na G.Č. kako bi se prikrilo stvarno vlasništvo nad nekretninama. SDT navodi da je stvarni vlasnik stanova bio M.V, piše CdM.

Druga optužnica, koju je Vijeće Višeg suda potvrdilo rješenjem od 15. septembra, podignuta je 11. juna ove godine.

Tom optužnicom SDT N.V. tereti za produženo krivično djelo pranje novca.

Obje optužnice potvrđene su nakon što je Vijeće Višeg suda razmatralo njihovu osnovanost, a postupci će biti nastavljeni pred nadležnim sudom.