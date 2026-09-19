Ljetno pojačanje Partizana Nikola Tanasković je u finišu meča napravio grešku koja je skupo koštala crno-bijele
Partizan je u Atini na turniru Pavlos Janakopulos poražen u polufinalu od PAOK-a. Iako se činilo da tim Đoana Penjaroje ima konce u rukama, Partizan je primio trojku uz zvuk sirene, pa će se umjesto sa Panatinaikosom boriti protiv Burga. Na kraju, Nikola Tanasković je bio iskren i priznao grešku koja je u završnici skupo koštala crno-bijele.
"Borili smo se do samog kraja. Napravio sam tu grešku, a oni su nas odmah kaznili. Imali smo tokom utakmice mnogo dobrih strana, ali isto tako i propusta. Pripremna je utakmica i najbitnije je da izvučemo najbolje iz ovoga kako bismo bili bolji", rekao je Tanasković za Meridian sport.
PAOK je pobijedio u prijateljskom meču, iako rezultat nije važan, Tanasković ipak nije zadovoljan. "Nikad nije dobro kad se izgubi na ovaj način, ali bolje sada nego kad se broji", rekao je.
I do posljednjeg trenutka Nikola Tanasković je bio lider Partizana. Momak koji je režirao preokret crno-bijelih sa Karlikom Džounsom ostao je skroman i poslije 16 poena, pa nije želio mnogo da govori o svom rezultatu. "Ostaje žal zbog posljednje lopte, ali se nadam da sam spreman da odgovorim na očekivanja i da ulogu koju budem dobio odigram najbolje moguće."
"Sigurno da je na moju dobru formu imao uticaj činjenica da sam tokom ljeta radio sa najboljim igračima iz Srbije. To je fenomenalno iskustvo i odlične pripreme za napornu sezonu."
Počinje Evroliga
Partizanu ostaje meč protiv Burga, a onda 25. septembra startuje Evroliga, a crno-bijeli će biti domaćini u Areni, gde će igrati protiv Olimpije Milano.
"Ono što znam je da ćemo za prvo kolo odgovoriti sa maksimalnom energijom i borbenošću. Nadam se da će takav pristup da se isplati. Vjerujem da je ekipa spremna, imamo, naravno, neke svoje momente koje moramo da korigujemo, a imamo i vremena za to. Odgovara mi što ekipa ima taj ratnički temperament, tako da nemam dilemu da će tokom sezone biti veoma velika, velika borba", zaključio je Tanasković.