Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je studente koji se školuju na najboljim svjetskim univerzitetima da se prijave za predsjedničku stipendiju za izvrsnost „Iskra“.
Za ovogodišnji program opredijeljeno je 100 hiljada eura, a stipendije će dobiti 20 najboljih studenata. Rok za podnošenje prijava ističe u ponedjeljak.
„Znanje je najvažniji resurs koji Crna Gora ima. Upravo zato podržavam mlade ljude koji svojim znanjem, trudom i rezultatima već danas predstavljaju našu zemlju na najboljim univerzitetima svijeta“, kazao je predsjednik.
Milatović je poručio da država prepoznaje trud i uspjeh mladih i da na njih računa kao nosioce budućeg razvoja Crne Gore.
„Važno mi je da znate da vidim vaš trud i uspjeh, da vjerujem u vas i da računam na vas. Ulaganje u vaše znanje je ulaganje u budućnost Crne Gore“, kazao je predsjednik.
On je podsjetio studente da rok za prijave ističe u ponedjeljak i pozvao ih da iskoriste priliku i postanu „Iskra Crne Gore“.
„Učite, usavršavajte se, upoznajte svijet i vratite se u Crnu Goru sa novim znanjem, iskustvom i idejama. Crnoj Gori je potrebno ono što vi možete da donesete. Vaše znanje, energija i ambicija da ovu zemlju zajedno učinimo boljom“, poručio je Milatović.