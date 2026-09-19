Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je studente koji se školuju na najboljim svjetskim univerzitetima da se prijave za predsjedničku stipendiju za izvrsnost „Iskra“.

Izvor: Gov.me/S.Matić

Za ovogodišnji program opredijeljeno je 100 hiljada eura, a stipendije će dobiti 20 najboljih studenata. Rok za podnošenje prijava ističe u ponedjeljak.

„Znanje je najvažniji resurs koji Crna Gora ima. Upravo zato podržavam mlade ljude koji svojim znanjem, trudom i rezultatima već danas predstavljaju našu zemlju na najboljim univerzitetima svijeta“, kazao je predsjednik.

Milatović je poručio da država prepoznaje trud i uspjeh mladih i da na njih računa kao nosioce budućeg razvoja Crne Gore.

„Važno mi je da znate da vidim vaš trud i uspjeh, da vjerujem u vas i da računam na vas. Ulaganje u vaše znanje je ulaganje u budućnost Crne Gore“, kazao je predsjednik.

On je podsjetio studente da rok za prijave ističe u ponedjeljak i pozvao ih da iskoriste priliku i postanu „Iskra Crne Gore“.

„Učite, usavršavajte se, upoznajte svijet i vratite se u Crnu Goru sa novim znanjem, iskustvom i idejama. Crnoj Gori je potrebno ono što vi možete da donesete. Vaše znanje, energija i ambicija da ovu zemlju zajedno učinimo boljom“, poručio je Milatović.