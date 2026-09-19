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Zorannah u suzama zbog ukradenog Rolexa i razbijenog Lamborginija: Odmah izbio haos na mrežama, skupljaju pomoć

Zorannah u suzama zbog ukradenog Rolexa i razbijenog Lamborginija: Odmah izbio haos na mrežama, skupljaju pomoć

Autor Marina Cvetković
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Zorana Jovanović Zorannah emotivna zbog krađe Roleksa i razbijenog Lamborginija, a na mrežama odmah počeli podsmijesi i sumnje.

Zorannah u suzama zbog ukradenog Rolexa i razbijenog Lamborginija Izvor: TikTok printscreen / Zorannah

Jedna od najpoznatijih srpskih influenserki, Zorana Jovanović Zorannah, nedavno je ispričala da je njen suprug Eloj Rum prošle godine doživio neprijatnost kada je pokraden. Tom prilikom, kako je navela, ostao je bez skupocjenog "Roleksa“, dok je njegov "Lamborgini“ bio razbijen.

Iako je Zorana ovu priču ispričala veoma emotivno, čak i zaplakala dok se prisjećala svega, na društvenim mrežama pojavili su se komentari onih koji su počeli da sumnjaju u pojedine detalje njene priče.

"U Holandiji se nismo osjećali bezbedno"  

Zorannah je događaj prepričala kao da se dogodio nedavno, iako se krađa, prema njenim riječima, dogodila mnogo ranije.

Prije nego što su započeli novi život u Americi, Zorana i Eloj živeli su u Holandiji. Influenserka je u više navrata govorila da joj život u toj zemlji nije prijao, a u najnovijem vlogu upravo je pomenutu krađu navela kao jedan od razloga zbog kojih su željeli da je napuste.

Eloju su ukrali "Roleks" prošle godine, znači, ništa me ne pitajte. Nikada nisam pričala o tome jer je i dalje bolna tema. To je jedan od razloga što smo toliko htjeli da se preselimo iz Holandije, jer se toliko nismo osjećali sigurno. Razbili su nam staklo na lamborginiju, ukrali sat. Cela prošla godina je bila kao iz horor filma tamo i generalno je Evropa sve manje i manje bezbjedna – rekla je Zorana u vlogu kroz suze.

Pogledajte slike Zorane i Iloja:

Ismijali je na internetu  

Međutim, na internetu je zbog svoje priče postala predmet podsmijeha. Humoristička stranica "Negujmo srbski" na Instagramu, uz isječak iz vloga sa namjerno nepravilnim pravopisom, objavila je sledeće:

– Evo, plačemo ja i moja djeca. Znači, ostali ste bez roleksa, polupano staklo od lamburđini. El treba da skupimo pare da vam to rešimo, samo reci – stoji u opisu.

Tu nije bio kraj, već je i influenser i ovogodišnji učesnik PZE 26 Brat Pelin podržao ovu vrstu humora.

– Bože, neka ovaj "Negujmo" poživi još sto godina – napisao je, podržavajući ironiju njihovog Instagram storija.

Pogledajte još Zoraninih slika:

(Kurir / MONDO)    

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Tagovi

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