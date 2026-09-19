Prijava je uslijedila nakon što su novinarke objavile istraživanje o bezbjednosnim provjerama koje se sprovode prilikom zapošljavanja u ANB-u.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) Andree Perišić i Đurđe Radulović, zbog sumnje da su odale tajne podatke, porenose Vijesti.

Kako je objavio CIN-CG, iz Višeg državnog tužilaštva saopšteno im je da je odluka o odbacivanju prijave donijeta 10. avgusta, nakon što je utvrđeno da nema osnovane sumnje da su novinarke počinile to, niti neko drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Janović je početkom juna podnio krivičnu prijavu protiv Perišić, Radulović i NN lica, zbog navodnog odavanja tajnih podataka. Prijava je uslijedila nakon što su novinarke objavile istraživanje o bezbjednosnim provjerama koje se sprovode prilikom zapošljavanja u ANB-u.

Iz CIN-CG-a su tada ocijenili da krivična prijava predstavlja pokušaj kriminalizacije novinarskog rada, kao i pritisak koji bi mogao obeshrabriti novinare i njihove izvore.

"Pozdravljamo odluku VDT-a, koja je bila očekivana imajući u vidu da smo od početka tvrdili da objavljivanjem informacija od javnog interesa naše novinarke nijesu počinile krivično djelo", saopštili su iz CIN-CG-a.