Kako se sumnja, I.K. (47), zakupac jednog od kupališta u Igalu, u maju ove godine kupio je falsifikovanu licencu za spasioca na vodi za 700 eura.

Izvor: MONDO/Mladen Nikolić

Policija u Herceg Novom podnijela je krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo falsifikovanje isprava. Kako je saopšteno iz Uprave policije, dvojica Novljana koristila su falsifikovane licence za spasioce na vodi kako bi dobili odobrenja za rad kupališta u Igalu, dok je državljanin Srbije saobraćajnoj policiji predao lažnu vozačku dozvolu.

Kako se sumnja, I.K. (47), zakupac jednog od kupališta u Igalu, u maju ove godine kupio je falsifikovanu licencu za spasioca na vodi za 700 eura.

“Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je I.K, zakupac jednog kupališta u Igalu, prije početka ljetnje sezone, tokom maja 2026. godine, nezakonito pribavio odnosno kupio falsifikovanu licencu za spasioca na vodi za iznos od 700 eura na svoje ime, sa svojim podacima. On je tu falsifikovanu licencu upotrijebio kao pravu, kako bi dobio odobrenje za rad kupališta, a potom je takođe koristio kao pravu prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole rada kupališta koji su vršile nadležne službe”, preciziraju iz UP.

Policija je provjerama utvrdila da I.K. nije polagao ispit za spasioca niti je pohađao obuku u nadležnoj službi – Crvenom krstu. Takođe je utvrđeno da se prilikom očitavanja QR koda sa njegove licence pojavljuju podaci drugog lica koje posjeduje važeću licencu, čiji je QR kod zloupotrijebljen.

Zbog toga je protiv I.K. podnijeta krivična prijava.

Krivična prijava podnijeta je i protiv V.B. (37) iz Herceg Novog, za kojeg se takođe sumnja da je koristio falsifikovanu licencu za spasioca na vodi.

“Sumnja se da je V.B, na istovjetan način kao u prethodnom slučaju, kao zakupac drugog kupališta u Igalu, takođe tokom maja ove godine kupio falsifikovanu licencu za spasioca na vodi, za iznos od 400 eura, te da je takođe ovu falsifikovanu ispravu prezentovao kao pravu i iskoristio je za dobijanje odobrenja za rad kupališta, a potom je dalje koristio kao vjerodostojnu prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole rada kupališta. Kao i u prethodnom slučaju, i na ovoj falsifikovanoj licenci zloupotrijebljen je QR kod validne licence, dok ovo lice takođe nije pohađalo obuku niti polagalo ispit za spasioca na vodi”, navode iz UP.

Treća krivična prijava odnosi se na M.Č. (42), državljanina Srbije, koji je tokom saobraćajne kontrole policajcima u Herceg Novom predao vozačku dozvolu za koju je utvrđeno da je falsifikovana.

Kako navode iz policije, riječ je o dozvoli koja je navodno izdata od MUP-a Srbije – PU Kikinda.

“Sumnja se da je M.Č. falsfikovanu vozačku dozvolu kupio u Srbiji, za iznos od 1.200 eura, te da je upotrijebio kao pravu u momentu kontrole od strane pomenutih policijskih službenika u Herceg Novom, 08.09.2026. godine u mjestu Igalo, kada je zaustavljen kao vozač teretnog motornog vozila marke „Mercedes“, a koje vozilo pripada pravnom licu iz naše države u kojem je radno angažovan”, navode iz UP.

Iz Uprave policije navode da su krivične prijave protiv osumnjičenih podnijete u redovnom postupku, u konsultaciji sa nadležnim državnim tužiocem.