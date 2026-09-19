Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje uhapsili su S.S. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu šesnaestogodišnje maloljetnice.

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Kako je saopšteno iz Uprave policije, događaj je prijavljen juče, nakon čega su policijski službenici, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, preduzeli niz mjera i radnji koje su dovele do rasvjetljavanja događaja.

„Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je S.S. u prethodnom periodu, u više navrata, na više lokacija području Bijelog Polja, uz primjenu sile i prijetnje, oštećenu dodirivao po intimnim djelovima tijela i prisiljavao je na dodirivanje“, navodi se u saopštenju.

Policija je od osumnjičenog uzela izjavu na zapisnik, dok je izjava maloljetnice uzeta u prisustvu njenog roditelja i službenika Centra za socijalni rad.

S.S. je lišen slobode po nalogu nadležnog državnog tužioca u ODT-u Bijelo Polje, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

„Osumnjičeni S.S. će, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku biti sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost“, saopšteno je iz Uprave policije.