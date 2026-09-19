Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje uhapsili su S.S. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu šesnaestogodišnje maloljetnice.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, događaj je prijavljen juče, nakon čega su policijski službenici, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, preduzeli niz mjera i radnji koje su dovele do rasvjetljavanja događaja.
„Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je S.S. u prethodnom periodu, u više navrata, na više lokacija području Bijelog Polja, uz primjenu sile i prijetnje, oštećenu dodirivao po intimnim djelovima tijela i prisiljavao je na dodirivanje“, navodi se u saopštenju.
Policija je od osumnjičenog uzela izjavu na zapisnik, dok je izjava maloljetnice uzeta u prisustvu njenog roditelja i službenika Centra za socijalni rad.
S.S. je lišen slobode po nalogu nadležnog državnog tužioca u ODT-u Bijelo Polje, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.
„Osumnjičeni S.S. će, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku biti sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost“, saopšteno je iz Uprave policije.