Novosadska policija uhapsila je A. B. (21) zbog sumnje da je rano jutros u porodičnom stanu u naselju Grbavica usmrtio svoju majku Lj. B. (57), za koju komšije imaju samo riječi hvale.
"Ljiljana je bila divna žena. Posvećena majka, jako divna komšinica. Međutim, znala je da se požali na sina, na to što stalno sjedi zatvoren kod kuće i igra igrice", pričaju šokirani Novosađani, komšije LJ.B. (57), čije je tijelo pronađeno noćas oko 4 sata ujutru u naselju Grbavica u Novom Sadu.
Kako se sumnja, majku je ubio sin A.B. (21).
Kako pričaju komšije, majka i sin živjeli su sami u stanu u Novom Sadu. O ženi samo imaju riječi hvale, navode da je bila divna, ljubazna i nasmijana. Međutim, na pomen njenog sina lica im se mijenjaju i odmah kreću sa negativnim, ali i vrlo zabrinutim komentarima, aludirajući na njegovo čudno ponašanje prije ubistva.
"Uvijek je bio namrgođen, nije znao ni dobar dan da kaže. Igrao je stalno te igrice, krvave igrice, čak se i majka žalila na njega. Strašno je ovo što se dogodilo", kaže jedan od komšija.
Oko 3 sata ujutru policiji je stigla prijava da se u stanu čuje galama.
Kako prenosi "192_rs" sa lica mjesta, policija je iz stana u Ulici Alekse Šantića na Grbavici u Novom Sadu izvela muškarca osumnjičenog za ovaj zločin i odvela ga u policijsku stanicu.
(Blic/MONDO)