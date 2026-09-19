Novosadska policija uhapsila je A. B. (21) zbog sumnje da je rano jutros u porodičnom stanu u naselju Grbavica usmrtio svoju majku Lj. B. (57), za koju komšije imaju samo riječi hvale.

Izvor: Instagram/screenshot/192.rs

"Ljiljana je bila divna žena. Posvećena majka, jako divna komšinica. Međutim, znala je da se požali na sina, na to što stalno sjedi zatvoren kod kuće i igra igrice", pričaju šokirani Novosađani, komšije LJ.B. (57), čije je tijelo pronađeno noćas oko 4 sata ujutru u naselju Grbavica u Novom Sadu.

Kako se sumnja, majku je ubio sin A.B. (21).

Kako pričaju komšije, majka i sin živjeli su sami u stanu u Novom Sadu. O ženi samo imaju riječi hvale, navode da je bila divna, ljubazna i nasmijana. Međutim, na pomen njenog sina lica im se mijenjaju i odmah kreću sa negativnim, ali i vrlo zabrinutim komentarima, aludirajući na njegovo čudno ponašanje prije ubistva.

"Uvijek je bio namrgođen, nije znao ni dobar dan da kaže. Igrao je stalno te igrice, krvave igrice, čak se i majka žalila na njega. Strašno je ovo što se dogodilo", kaže jedan od komšija.

Oko 3 sata ujutru policiji je stigla prijava da se u stanu čuje galama.

Kako prenosi "192_rs" sa lica mjesta, policija je iz stana u Ulici Alekse Šantića na Grbavici u Novom Sadu izvela muškarca osumnjičenog za ovaj zločin i odvela ga u policijsku stanicu.

(Blic/MONDO)