Vulević je uhapšen 11. jula u jednom beogradskom restoranu, a policija je kod njega pronašla falsifikovana dokumenta Kosova. Nakon hapšenja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio mu je ekstradicioni pritvor.

Izvor: MUP

Još nije poznato kada bi Beranac Vuk Vulević, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, mogao biti izručen Crnoj Gori. Za njim je naša država raspisala potjernicu zbog sumnje da je umiješan u međunarodni šverc droge, ali Ministarstvo pravde Srbije još nije odgovorilo na zahtjev crnogorskih vlasti za njegovo izručenje, piše Dan.

Vulević je uhapšen 11. jula u jednom beogradskom restoranu, a policija je kod njega pronašla falsifikovana dokumenta Kosova. Nakon hapšenja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio mu je ekstradicioni pritvor.

Prema odluci suda, pritvor može trajati do donošenja i izvršenja odluke o izručenju, ali najduže godinu od dana kada je Vulević lišen slobode. Ipak, svaka dva mjeseca od pravosnažnosti rješenja o određivanju pritvora sud je dužan da provjeri postoje li i dalje razlozi za njegovo zadržavanje.

Ekstradicioni pritvor određen je zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi Vulević mogao da se sakrije ili pobjegne, čime bi bilo otežano odlučivanje o zahtjevu za izručenje ili sprovođenje postupka ekstradicije.

Iz Ministarstva pravde Crne Gore ranije su saopštili da je zahtjev za izručenje Vulevića Srbiji upućen još 17. februara 2025. godine, odnosno nekoliko mjeseci prije njegovog hapšenja u Beogradu. Međutim, odgovor srpskih nadležnih organa nije stigao ni nakon hapšenja i određivanja ekstradicionog pritvora.

– U odnosu na pitanje u vezi sa izručenjem okrivljenog Vulević Vuka, Ministarstvo pravde od nadležnih organa Republike Srbije još nije dobilo odgovor na zahtjev za izručenje – saopšteno nam je prekjuče iz crnogorskog Ministarstva pravde.

Za razliku od slučaja Vulevića, postupak izručenja Budvanina Ivana Delića iz Ujedinjenih Arapskih Emirata završen je za svega dvije sedmice.

I za Delićem je Crna Gora raspisala potjernicu u okviru predmeta „General“. On je uhapšen 15. maja 2025. godine u Dubaiju, a u Crnu Goru je izručen 29. maja, odnosno samo 14 dana nakon hapšenja, prenosi Dan.

Delić se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Spužu, a negirao je optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je učestvovao u švercu dvije i po tone kokaina.

Vulević i Delić ranije su se pominjali i u istrazi ubistva glavnog i odgovornog urednika „Dana“ Duška Jovanovića, ali protiv njih nikada nije pokrenut postupak zbog tog zločina.

Njihova imena godinama se pojavljuju u različitim policijskim i tužilačkim predmetima, dok će o tome da li će Vulević biti izručen Crnoj Gori i eventualno izveden pred Viši sud u Podgorici odlučiti nadležni organi Srbije.

Prvi dio policijske akcije „General“ sproveden je u julu 2024. godine. Nakon toga Vuleviću se izgubio trag, sve do hapšenja u Beogradu u julu ove godine.