Kako danas izgleda starija ćerka Nikoline Pišek: Ima 29 godina i doktorka je, a evo zašto se krije od javnosti

Ćerka Nikoline Pišek ne eksponira se u javnosti, te samo s vremena na vrijeme objavljuje fotografije na mrežama

Voditeljka Nikolina Pišek ponosna je mama dvije ćerke - Hane Leonarde i Une Sofije, koje su stigle u različitim fazama njenog života. Hanu je dobila vrlo mlada, kada je imala svega 21 godinu, tokom veze sa novinarom Markom Cigojem, dok je Unu Sofiju dobila kasnije, u braku sa Vidojem Ristovićem.

Danas je Hana Leonarda odrasla devojka, ima oko 29 godina i više voli mirniji život, daleko od reflektora.

Ipak, ima čime da se pohvali - završila je medicinu i stekla diplomu na Univerzitet u Edinburgu, pa danas nosi titulu doktorke.

Kada ne uči ili radi, rado pakuje kofere i obilazi svijet, a svoje avanture često dijeli na društvenim mrežama. Uz to, mnogi komentarišu da je ljepotu definitivno naslijedila od mame.

O odabiru imena za svoje naslednice, Nikolina je jednom prilikom otkrila:

"Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog djeteta htjela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka".