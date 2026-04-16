logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako danas izgleda starija ćerka Nikoline Pišek: Ima 29 godina i doktorka je, a evo zašto se krije od javnosti

Autor Jelena Sitarica
Ćerka Nikoline Pišek ne eksponira se u javnosti, te samo s vremena na vrijeme objavljuje fotografije na mrežama

Kako danas izgleda starija ćerka Nikoline Pišek koja ima 29 godina i doktorka je? Izvor: Instagram / nikolina_pisek/hanacigoj

Voditeljka Nikolina Pišek ponosna je mama dvije ćerke - Hane Leonarde i Une Sofije, koje su stigle u različitim fazama njenog života. Hanu je dobila vrlo mlada, kada je imala svega 21 godinu, tokom veze sa novinarom Markom Cigojem, dok je Unu Sofiju dobila kasnije, u braku sa Vidojem Ristovićem.

Izvor: Instagram / nikolina_pisek

Danas je Hana Leonarda odrasla devojka, ima oko 29 godina i više voli mirniji život, daleko od reflektora.

Ipak, ima čime da se pohvali - završila je medicinu i stekla diplomu na Univerzitet u Edinburgu, pa danas nosi titulu doktorke.

Pogledajte kako ona danas izgleda:

Kada ne uči ili radi, rado pakuje kofere i obilazi svijet, a svoje avanture često dijeli na društvenim mrežama. Uz to, mnogi komentarišu da je ljepotu definitivno naslijedila od mame.

O odabiru imena za svoje naslednice, Nikolina je jednom prilikom otkrila:

"Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog djeteta htjela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka".

Tagovi

Nikolina Pišek ćerka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ