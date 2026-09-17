S.P. (50) uhapšen je u Zemunu jer je prijetio supruzi da će ubiti nju i njenu porodicu, a zatim je davio i brutalno tukao pesnicama. Na saslušanju je negirao krivicu, a zatražen je pritvor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu donijeto je rešenje o zadržavanju S. P. (50) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 15. septembra ove godine, u beogradskoj opštini Zemun, prijetio da će napasti život i tijelo supruge. On je nakon verbalne rasprave najprije uputio pretnje ženi i to da će ubiti nju, njenu majku i sestru i tada je uhvatio podlakticom ispod vrata, ali ga je žena ugrizla da bi se oslobodila i izašla u dvorište da bi potražila pomoć. Osumnjičeni ju je nasilno uvukao u kuću gdje joj je zadao više udaraca pesnicama u glavu i tijelo i tada je povrijedio.

Osumnjičeni je danas saslušan pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i tada je negirao izvršenje krivičnog djela.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnio je predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svjedoke.