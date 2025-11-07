Pričali o tužbi za zlostavljanje, sad se grlili kao rod rođeni: Mili Bobi Braun zapušila usta zlim jezicima

Mili Bobi Braun, uoči premijere poslednje sezone "Stranger Things", naovdno je optužila kolegu Dejvida Harbura za uznemiravanje. Sada su te priče demantovali na crvenom tepihu

Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Zvijezde serije "Stranger Things", Dejvid Harbor i Mili Bobi Braun, pokazali su da je njihovo prijateljstvo i dalje čvrsto, uprkos nedavnim kontroverzama.

Glumci su se srdačno zagrlili i pozirali sa osmijesima na premijeri dugo iščekivane pete i poslednje sezone popularne serije, koja je održana u četvrtak uveče u Los Anđelesu.

Zajedno na crvenom tepihu

Harbor (50) i Braun (21), koji u seriji tumače omiljeni duo otac-ćerka Džima Hopera i Ileven, stigli su zajedno na premijeru u bioskopu TCL Chinese 6 Theatres. Njihov zajednički dolazak potvrdio je i Netfliks na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži X, objavivši da su glumci stigli zajedno na poslednju premijeru serije.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premierepic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix)November 7, 2025

U senci teških optužbi

Njihov prijateljski nastup dolazi u vrijeme medijskih natpisa o navodnoj tužbi za uznemiravanje koju je navodno podnijela Mili protiv svog starijeg kolege. Iako detalji tužbe nisu zvanično potvrđeni, glasine su privukle veliku pažnju javnosti.

Dodatni pritisak na glumca izazvale su i nedavne optužbe njegove bivše supruge Lili Alen, koja ga je javno optužila za prevaru.

Uprkos teškim optužbama koje su kružile medijima, Harbor i Braun su na crvenom tepihu djelovali blisko kao i uvijek, podsjećajući obožavaoce na snažnu vezu koju njihovi likovi dijele na ekranu, a koja je postala jedan od zaštitnih znakova serije.