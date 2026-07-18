Glumica Milli Bobi Braun otvoreno je govorila o pritisku koji je trpjela od najranijih dana svoje karijere, ističući da su uvredljivi komentari na račun njenog izgleda ostavili ozbiljne posledice.

Izvor: Instagram printscreen / MillieBobbyBrown

Zvijezda Netflixove hit serije „Stranger Things“ priznala je da se godinama suočavala sa negativnim reakcijama na društvenim mrežama, zbog čega je u jednom periodu potražila i stručnu pomoć.

Mili Bobi Braun (22) svoju glumačku karijeru započela je veoma rano, a svjetsku popularnost stekla je sa svega 11 godina. Odrastanje pod reflektorima, kako kaže, donijelo je mnogo više od slave, jer je još od tinejdžerskih dana bila izložena stalnim kritikama javnosti.

Vidi opis "Imala sam 15 kada su mi govorili da izgledam prestaro": Zvijezda "Stranger Things" progovorila o zlostavljanju Mili Bobi Braun i Dejvid Harbur na promociji Stranger Things Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Kristin Callahan / Everett / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Gostujući u podkastu "On Purpose" Džeja Šetija, glumica je opisala kako su se komentari na njen račun mijenjali, ali nikada nisu prestajali.

"Mislim da sam imala oko 15 godina kada su ljudi počeli da govore da izgledam kao žena od 60 godina i da komentarišu šta nosim. Nosila sam visoke potpetice, a ljudi su govorili: 'Bože, šta ona umišlja da je?'", ispričala je Mili u podkastu, prenosi UNILAD.

Kako je navela, nije postojala kombinacija odeće ili stil kojim bi mogla da izbjegne osude na internetu.

"Obukla bih odjelo, a ljudi bi me napadali jer izgledam prestaro. Shvatila sam da su hejteri puni kontradikcija. Niko od vas zapravo nema svoje mišljenje. Svi ste kao roboti", kazala je ona.

Glumica smatra da su upravo takva iskustva uticala na njen pogled na javni život i naučila je kako da se izbori sa pritiskom koji nosi velika popularnost. Danas, kako ističe, želi da pomogne mlađim kolegama kako ne bi prolazili kroz slične situacije.

O posljedicama internet nasilja govorila je i ranije, u intervjuu koji je dala magazinu Allure, kada je otkrila da joj je psihološka podrška bila neophodna kako bi se izborila sa stalnim negativnim komentarima.

„Veoma je teško kada vas ljudi mrze, a vi još ne znate ni sami ko ste. Pitate se: 'Šta oni mrze kod mene?', jer ni sama ne znam ko sam. Onda pomislite: 'Danas ću pokušati da budem ovakva.' A oni kažu: 'Ne, to mrzim.' Zatim kažete: 'Dobro, zaboravi to. Danas ću biti drugačija.' A onda opet čujete: 'Bože, mrzim kada se tako ponašaš.' Na kraju počnete da se povlačite u sebe jer se pitate: 'Ko treba da budem? Kakvu osobu oni žele da vide?'“, ispričala je.

Mili danas živi srećnim porodičnim životom. Udata je za sina Bona Džovija, a par je nedavno usvojio i ćerku.