21-godišnja glumica prvi put pokazala lice usvojene ćerku: Mili slučajno objavila sliku, i internet je poludio

Autor Jelena Sitarica
0

Zvijezda serije "Stranger Things" Mili Bobi Braun, i njen suprug, Džejk Bon Džovi, prošle godine postali su roditelji, a iako su djevojčicu do sada krili od javnosti, internet je preplavila fotografija koju je glumica navodno slučajno objavila pa izbrisala.

21-godišnja glumica prvi put pokazala lice usvojene ćerku Izvor: Instagram/MillieBobbyBrown

Mili Bobi Braun nastavila je vrijedno da radi nakon završetka serije "Stranger Things", a pauze između snimanja projekata koristi kako bi provodila vrijeme sa suprugom Džejkom Bon Džovijem i njhovom ćerkicom koju su usvojili prošle godine. 

Poznato je da se par trudi da djevojčicu sačuvaju od paparaca i pogleda neznanaca, te su čak lice ćerkice često prekrivali stikerima na svojim društvenim mrežama. 

Zato su mnogi bili iznenađeni kada je na profilu Mimi Bobi Braun osvanula fotografija sa plaže na kojoj se jasno vidi lice njene ćerke.

Izvor: Instagram/MillieBobbyBrown

Fotografiju nakon toga nije bilo moguće naći na njenom Instagramu, ali su ljudi uspjeli da je skrinšotuju i potom ponovo dijele na mrežama. 

Na fotografiji se vidi glumica koja drži djetence sa šeširićem, a mnogi su komentarisali da 21.godišnjoj Mili "baš pristaje da bude mama", a mnogi su oduševljeni jer su konačno vidjeli lice njene ćerke. 

Pogledajte i nedavne objave sa ćerkicom i mužem:

