Crvena zvezda na gostovanju Železničaru u "evropskom derbiju" igra bez Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, koji su preseljeni na klupu. Ovo je izbor Alberta Rijere za meč.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda izašla je na gostovanje Železničaru u Pančevu (četvrtak, 20 časova) u ponovo izmijenjenom sastavu. Nastavio je trener Albert Rijera da svoju "probu" za igrače i stil igre koji želi da usadi na "Marakani", a u sklopu toga na teškom gostovanju zaigraće bez dvojice kapitena, Mirka Ivanića (33) i Aleksandra Kataija (35).

Igrači koji godinama nose crveno-bijele ka domaćim uspesima i trofejima biće na klupi za rezerve u Pančevu, s tim da bi trebalo reći da je Katai prošl nedelje zadobio povredu na gostovanju Radniku u Surdulici. U njihovom odsustvu, Zvezda će zaigrati sa Vladimirom Lučićem i Osmanom Bukarijem u napadu, uz najustirenijeg Bambu Dijenga.

U odnosu na meč protiv IMT-a prošlog vikenda, promjena je i to da je štoper Miloš Veljković prekomandovan u startnu postavu umjesto Derika Lukasena. Takođe, i u veznom redu nema Timija Maksa-Elšnika, već je tu Mahmudu Bađo. I Lukasen i Elšnik su "roviti" i odluka o njihovom nastupu donesena je pred meč.

Na klupi za rezerve je već uobičajeno napadač Marko Arnautović, tu je i Aleksandar Katai, kao i Elšnik, Abu Fani, Lukasen. Hendel, Loizu... Ovo je Zvezdin tim u Pančevu, u formaciji 3-4-3: Mateuš - Nakajama, Veljković, Gudelj - Bađo, Gaštarov, Čam, Kostov - Bukari, Lučić, Dijeng

Rijera o izboru tima za Pančevo

Govorio je u najavi meča Zvezdin trener o tome na koje igrače neće moći da računa i zašto.

"Kao što svi znate, Krunić i Šarić su i dalje povrijeđeni. Od prošle nedelje, Tebo takođe nije na raspolaganju. Ristić se oporavlja, ali i dalje postoje određene nedoumice da li će biti sa nama. Vrlo jednostavno, Ristić nije prošao pripreme, tako da mu je potrebno više vremena da se vrati. Što se tiče poslednje utakmice, imamo nedoumice u vezi sa Elšnikom. Vidjećemo sutra kako se osjeća, jer je u prošloj utakmici dobio jak udarac i Lukasen takođe. Dakle, što se tiče Lukasena i Elšnika, daćemo im vremena do sjutra da odlučimo - rekao je Rijera pred meč protiv Železničara.

Zvezda je otputovala na gostovanje Železničaru kao lider sa učinkom od 22 osvojena boda u uvodnih osam kola, a Pančevci su osmi, sa 11 poena uz odigrani meč manje.