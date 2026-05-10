"Teško je kada ideš na vantelesnu i izgubiš bebu": Ovako je Silvija Nedeljković govorila o borbi za potomstvo

"Teško je kada ideš na vantjelesnu i izgubiš bebu": Ovako je Silvija Nedeljković govorila o borbi za potomstvo

Silvija Nedeljković, bivša pjevačica, posle 17 godina borbe za potomstvo očekuje blizance sa suprugom, fudbalerom Sašom Stamenkovićem.

Ona je nedavno otkrila da nikada nije gubila nadu, čak ni nakon neuspjelih vantjelesnih oplodnji i teškog gubitka bebe, ističući da je vjerovala da će se njihova želja za porodicom ipak ostvariti.

"Upravo te ta vjera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantjelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se prije dvije godine desilo da sam mislila dva, tri mjeseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vjera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dvije noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze ljekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. Ne treba da se odustaje."

Nažalost to je sastavni dio naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savjet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vjera da ne treba odustajati. Treba vjerovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju", rekla je Silvija tada.

Silvija je priznala da je nakon toga krenula u pripreme za vantjelesnu oplodnju.

"Krenula sam u pripremu za vantjelesnu samo što ovog puta samo porodica je znala za to i kad se šta dešava. Prvo bih htjela prije svega da kazem jedno ogromno hvala mom doktoru koji se zajedno sa mnom već godinama bori i kao ljekar i kao prijatelj i koji se jako posvetio tome da ostvarimo cilj. Svaki savet koji mi je dao i svaku hormonsku terapiju koju mi je prepisao u pripremi za Solun, gdje sam na njegov nagovor otišla, ja sam kao dobar đak ispratila i zaista Bogu hvala, ali i njemu, jer i kad bi teško bilo on bi me nekako pogurao napred" rekla je Silvija, pa otkrila detalje procesa vantjelesne oplodnje", rekla je Silvija.

Sama kroz sve

"Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama to da prođem, ali posle toliko vantjelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala par dana prije procedure u tom gradu, pa mislim da je sva ta pozitivna energija, a i ljudi tamo pozitivno uticalo na sve", navela je ona.

