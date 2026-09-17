Konjević je razriješena zbog, kako je tada obrazloženo, neizvršavanja odluka Savjeta, kao i nesavjesnog, neblagovremenog i nemarnog obavljanja dužnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) ove sedmice trebalo bi da raspiše javni konkurs za izbor novog direktora, nakon što je u julu sa te funkcije razriješio Mariju Konjević.

Konjević je razriješena zbog, kako je tada obrazloženo, neizvršavanja odluka Savjeta, kao i nesavjesnog, neblagovremenog i nemarnog obavljanja dužnosti.

“Savjet Agencije je na sjednici održanoj 4. 9. 2026. godine donio odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije. Javni konkurs će biti objavljen tokom ove sedmice. Agencija ne raspolaže zvaničnom informacijom da je doskorašnja direktorica Agencije Marija Konjević podnijela tužbu Upravnom sudu protiv Odluke o razrješenju, niti je upoznata sa sadržajem iste”, zvanično je rečeno “Vijestima” u EKIP-u.

Konjević je na funkciju direktorice EKIP-a imenovao Savjet nakon konkursa raspisanog u novembru 2024. godine, dok je razriješena 10. jula ove godine. Za vršioca dužnosti direktora potom je imenovan Elvis Babačić.

Prethodno je Osnovni sud u Podgorici sredinom juna utvrdio da je Savjet nezakonito imenovao Konjević za izvršnu direktoricu 2024. godine, jer nije ispunjavala uslove propisane konkursom. Spor protiv EKIP-a zbog njenog imenovanja pokrenuo je Srđan Mihaljević, koji se na jesen 2024. godine takođe prijavio na konkurs za tu poziciju.

Na presudu Osnovnog suda bilo je moguće uložiti žalbu, što su, kako saznaju “Vijesti”, učinili EKIP, Konjević i Mihaljević. Predmet se trenutno nalazi pred Višim sudom.

U obrazloženju odluke o razrješenju Savjet je naveo da odluka nije zasnovana na jednom pojedinačnom propustu, već da je izvršena cjelovita ocjena rada direktorice, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice, njihovu međusobnu povezanost, učestalost i trajanje, kao i uticaj na zakonito, blagovremeno i efikasno funkcionisanje Agencije.

Kao jedan od razloga za razrješenje navedeno je neizvršavanje odluka i zaključaka Savjeta. Kao primjer, Savjet je naveo da mu Konjević nije dostavila informaciju koja se odnosi na popis, procjenu vrijednosti i otpis osnovnih sredstava Agencije.

U obrazloženju se navodi i da Konjević nije realizovala zaključak sa sjednice Savjeta kojim je bila zadužena da hitno predloži izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta, kako bi se omogućilo obavljanje inspekcijskog nadzora u poštanskom sektoru. Ta nadležnost pripala je Agenciji nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama u martu ove godine.

Među razlozima za razrješenje Savjet je naveo i kontinuirano neblagovremeno dostavljanje materijala za sjednice, u nepromijenjenoj formi u odnosu na ranije uspostavljenu praksu, zatim neizvršavanje obaveza iz Operativnog plana Agencije za ovu godinu, kao i neobjavljivanje usvojenog plana sistematizacije na oglasnoj tabli.

“Odluka o razrješenju direktorice je u potpunosti u skladu sa članom 194 Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i članom 113, stav 1, tačka 1 Zakona o upravnom postupku”, konstatovao je Savjet.