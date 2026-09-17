Na projektu je kao projektant angažovana kompanija „BMR Baošić“, dok je reviziju projekta radio „Projectman“. Izvođenje radova povjereno je kompaniji „Indel inženjering“, a stručni nadzor obavlja „Hill construction“.

Izvor: agencija za razvoj i izgradnju Podgorice

U Donjoj Gorici započeli su radovi na izgradnji saobraćajnice koja će biti povezana sa kružnim tokom u okviru DUP-a „Donja Gorica – koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice“. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 165.234 eura, dok je predviđeni rok za završetak 50 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao, saopšteno je iz Agencije za razvoj i izgradnju Podgorice.

Projektom je predviđena izgradnja saobraćajnice Nova 1-1, koja omogućava povezivanje sa kružnim tokom, kao i saobraćajnice Nova 2-2, koja će biti uklopljena u već izgrađenu saobraćajnicu, prenosi RTV Podgorica.

Nova 1-1 biće duga 76,06 metara, dok je dužina dionice Nova 2-2 koja se uklapa u postojeću saobraćajnicu 13,64 metra. Kolovoz je projektovan u širini od šest metara, a lokacija na kojoj se izvode radovi nalazi se u centralnom dijelu Donje Gorice.

„Oivičenje kolovozne površine je predviđeno betonskim ivičnjakom, osim u zonama rampi gdje su predviđeni spušteni betonski ivičnjaci. Pješačke površine će se izvoditi od betona, u širini od 1,5 m. Od prateće komunalne infrastrukture planirana je izgradnja atmosferske kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, kao i izgradnja tk kanalizacije i javne rasvjete“, naveli su iz Agencije.

Na projektu je kao projektant angažovana kompanija „BMR Baošić“, dok je reviziju projekta radio „Projectman“. Izvođenje radova povjereno je kompaniji „Indel inženjering“, a stručni nadzor obavlja „Hill construction“.