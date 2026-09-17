Za ova krivična djela je Krivičnim zakonikom Republike Turske propisana kazna zatvora do 35 godina.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpol Podgorica – FAST tima za međunarodne ciljane potrage, na području Kotora locirali i lišili slobode M.G (27), državljanku Republike Turske.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor i NCB Interpol Podgorica su, naime, sprovodeći mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a postupajući shodno operativnoj informaciji da se M.G. nalazi na teritoriji Boke Kotorske, na području Kotora ovo lice pronašli i putem izvršenih daljih aktivnosti potvrdili da se ona potražuje na osnovu međunarodne potjernice koja je za imenovanom raspisana od strane NCB Interpol Ankara.

Međunarodna potjernica NCB Interpol Ankara je za M.G. raspisana radi obezbjeđenja njenog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv nje vodi pred nadležnim sudom u Turskoj, zbog osnovane sumnje da je izvršila krivična djela teški seksualni napad protiv djeteta i protivpravno lišenje slobode iz KZ Republike Turske.

Za ova krivična djela je Krivičnim zakonikom Republike Turske propisana kazna zatvora do 35 godina.

Policijski službenici će M.G, u zakonom propisanom roku, sprovesti sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Republike Turske.