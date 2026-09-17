Dva mladića povrijeđena su u krvavom incidentu na Novom Beogradu, gdje je napadač potegao nož tokom sukoba u ugostiteljskom objektu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dva dvadesetčetvorogodišnja mladića, N. K. i N. Š., teško su povrijeđena noćas u krvavom incidentu koji se dogodio u jednom poznatom ugostiteljskom objektu na teritoriji Novog Beograda.

Kako se saznaje, obračun se odigrao oko 3 časa iza ponoći. Mladići su se nalazili u lokalu kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, došlo do sukoba sa nepoznatim muškarcem. Napadač je u jednom trenutku potegao sečivo i obojici mladića zadao ubodne rane u predjelu stomaka, nakon čega se dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu.

Ranjeni mladići su u teškom stanju vozilom Hitne pomoći transportovani u Urgentni centar, gde su odmah medicinski zbrinuti i pod nadzorom su ljekara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, blokirali taj dio grada i započeli uviđaj.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz lokala i okoline koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina.

Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)