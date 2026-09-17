Ehat Miftaraj otkrio je plan Albanaca za ukidanje Suda u Hagu nakon presuda vođama OVK.

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Izvršni direktor Kosovskog pravnog instituta Ehat Miftaraj, govoreći o mogućnosti ukidanja Specijalizovanih veća Kosova, rekao je da je za odgovarajuću ustavnu promjenu potrebno 80 glasova poslanika, kao i ukidanje Zakona o Specijalizovanim većima.

"Potrebno je 80 glasova poslanika. Nacrt za ukidanje je spreman od prošlog puta. Ako postoji politička volja, ako stranka na vlasti, Samoopredeljenje ima volju, može da pokrene proceduru. Potrebno je 80 glasova da se ukine ustavni amandman i ukidanje Zakona o Specijalizovanim većima", rekao je Miftaraj, prenijela je TV21.

Osim obezbeđivanja glasova u Skupštini, kako je dodao, postoje i druge prepreke u vezi sa međunarodnim obavezama tzv. Kosova.

"Imamo neke druge prepreke, jer imamo sporazum sa Holandijom, ratifikovani sporazum između tzv. Kosova i Kraljevine Holandije, kao i međunarodne obaveze", rekao je Miftaraj.

Podsjetimo, deo pristalica OVK, koje su juče protestovale na trgu Skenderberg u Prištini zbog presude bivšim liderima OVK u Hagu, sinoć je po završetku protesta otišao ka zgradi Euleksa, gdje su bacali kamenje i pirotehnička sredstva, zbog čega se dio krova objekta zapalio.

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu izrečene su prvostepene presude četvorici lidera tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je dobio 25 godina zatvora.

Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Čarls Smit pročitao je presude za bivše vođe tzv. OVK.

Redžep Seljimi je osuđen na jedinstvenu kaznu od 13 godina.

Kadri Veselji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina.

Jakup Krasnići osuđen je na objedinjenu kaznu od 25 godina.

Tužilaštvo je prethodno zatražilo maksimalne kazne zatvora od po 45 godina zatvora, tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.

(Kosovo online/MONDO)