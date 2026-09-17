Lejn Lundin vezan je ljepljivom trakom u avionu nakon uvreda koje je uputio putnicima i kabinskom osoblju.

Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Putnik koji je zalepljen ljepljivom trakom za sjedište u avionu nakon što je navodno doživio izliv mržnje, oglasio se prvi put za medije. Putnici su uvili Lejna Lundina (67) u lepljivu traku pre nego što ga je posada izbacila sa leta iz Dalasa u Teksasu za Njuark u Nju Džersiju.

Let kompanije Amerikan Erlajns bio je primoran da skrene s rute. Lejn Lundin je 5. septembra bio vezan za sjedište ljepljivom trakom. Ovaj agent za nekretnine iz Arizone navodno je tokom incidenta usred leta vrijeđao putnika i kabinsko osoblje na rasnoj i homofobičnoj osnovi.

Na sudu se sada čulo da je Lundin popio dva koktela "skrudrajver" (votka sa sokom od pomorandže) i da je potpuno izgubio pamćenje o haotičnom incidentu, piše The Sun.

U obraćanju komesaru Okružnog suda Džordžu Hagu, Lundin je rekao: "Ne sjećam se ničega što se dogodilo." U audio-snimku do koga je došao The Banner, Amerikanac je djelovao zbunjeno oko toga zašto se uopšte nalazi na sudu.

"Napao sam policajca? To tu piše? Nemam naočare", rekao je Lundin.

Hag mu je potom pročitao optužbe. "O, moj Bože. Kakav haos", rekao je Lundin, dodajući: "Ne sjećam se ničega od toga."

Šokantne fotografije prikazuju čoveka čvrsto vezanog za sjedište u prvoj klasi, sa srebrnom trakom omotanom oko njegovog tijela uključujući i glavu. U međuvremenu je otkriveno da je Lundin osoba koja je navodno uputila rasističke uvrede stjuardesi.

Očevici su naveli da je agent za nekretnine "postajao sve neobuzdaniji", vičući psovke i budeći putnika koji je spavao, dok je drugu putnicu pitao da li voli Isusa, saopštila je policija.

On je navodno sjedio u prvoj klasi pored rabina i pisca Džonatana Kana. Kan je za Dejli Mejl izjavio da su njih dvojica debatovali o religiji kada je Lundin "u deliću sekunde" pobesneo. Rabin je pričao Lundinu o svom iskustvu sa Bogom kada se agent za nekretnine promenio.

"Lice mu se promijenilo, glas mu se promijenio i rekao je… skoro šapatom: ’Morao bih nešto da ti kažem’, a zatim dodao: ’Sranje’", tvrdio je Kan.

Autor je zatim dodao da je čovjek pokušao da mu razbije laptop, prije nego što je pobesneo na stjuardese. Kan tvrdi da mu je Lundin zaprijetio: "Razbiću ti to j**** jevrejsko lice.“

Policija je na kraju izvela čovjeka iz aviona - ali tek nakon što je navodno udario policajca u grudi.

"Long Rijaliti", kompanija za koju je Lundin radio, otpustila ga je nakon ovog ispada. Ova agencija za nekretnine sa sedištem u Arizoni prekinula je saradnju sa Lundinom nakon što su se pojavile "zabrinjavajuće krivične prijave" proistekle iz incidenta.

(MONDO)