"Pisalo je 'Ceca Music' kad mi je obrisan Jutjub kanal": Karleuša brutalno udarila na Cecu i iznijela šok optužbe

Jelena Karleuša ponovo je progovorila o sukobu sa Cecom Ražnatović.

Izvor: Instagram printscreen / pinkovezvezde_official

Jelena Karleuša ponovo je otvorila pitanje svog odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a ovog puta iznela je ozbiljne tvrdnje o problemima koje je imala sa svojim Jutjub kanalom.

Naime, Jelena je u jednoj emisiji govorila o svemu što se dešavalo, pa se dotakla i trenutka kada joj je, kako tvrdi, oboren Jutjub kanal. Karleuša je tom prilikom istakla da je, prema njenim riječima, na obaranju kanala čak stajalo ime "Ceca Music“.

"Čak je pisalo 'Ceca Music' kad mi se oborio Jutjub kanal. Trideset godina moje karijere je obrisano. Ja njoj nikada ne bih to uradila, nikada. Eto, moram to da kažem, to je istina i neka joj služi na čast", rekla je Jelena u jednoj emsiji.

Karleuša je potom poručila da se, kako kaže, nikada nije služila "prljavim“ i "niskim“ udarcima, naglašavajući da takve poteze smatra nedostojnim.

"Ja se takvim prljavim, niskim udarcima nikad nisam i nikad neću baviti zato što mi je ispod časti. Smatram da mogu da budem opasna na drugačiji način", poručila je Karleuša.

Ove Jelenine riječi ponovo su podgrejale priču o dugogodišnjem sukobu dvije velike estradne zvijezde, a posebno je pažnju privukao njen komentar da joj je, kako tvrdi, nestalo čak 30 godina muzičke karijere sa Jutjuba.

Svađa traje više od dve decenije

Podsjetimo,svađa između Jelene Karleuše i Cece Ražnatović traje duže od 20 godina.

Sve je počelo nakon što je Karleuša izjavila: "Sve smo mi ku*ve!", oglasio se Arkan, koji je rekao da je JK prilikom te izjave bila pijana ili drogirana.

U jednoj od emisija Minimaksa Jelena je komentarisala njegove riječi: "Ko o čemu, kurva o poštenju".

Njih dvije su se prvi put srele na sudu 2012. godine, dvije godine pošto je Jelena Karleuša na svom Facebook profilu napisala otvoreno pismo, u kojem je iznijela uvrede na račun Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, ali i "potkačila" Cecinu, tada maloljetnu, djecu Veljka i Anastasiju.

Izvor: Kurir / MONDO