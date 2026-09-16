Pod strogim velom tajne, ukrajinska vojska izvela je moćnu kontraofanzivu na sjeveru Donjecke oblasti. Ruske snage potisnute su nazad, čime je zaštićena odbrana Slavjanska.
Ukrajinske snage svoju odbranu temelje na Kramatorsku i Slavjansku, dva ključna grada koje ruske trupe mjesecima pokušavaju da osvoje. Krajem maja, dok su se borbe sa početkom ljeta intenzivirale, ukrajinski komandanti u tajnosti su naredili nekim od svojih najiskusnijih jedinica da zauzmu nove položaje pedesetak kilometara sjeverno od Slavjanska u Donjeckoj oblasti, piše Radio Slobodna Evropa.
Jedinice, većinom iz Trećeg armijskog korpusa, djelovale su na strateški važnom isturenom dijelu fronta. Na tom pravcu ruska 20. kombinovana armija sporo se probijala na zapad. Napredovala je sa mostobrana na zapadnoj obali rijeke Žerebec kroz sela i polja, a cilj je bio da se presjeku linije snabdevanja za ukrajinske snage u Slavjansku, jednom od dva preostala velika grada pod kontrolom Kijeva u Donjeckoj oblasti.
Veliki preokret i potiskivanje ruskih snaga
Tokom ljeta ukrajinske snage napredovale su sjeverno od Limana i istovremeno prodirale na jug prema selima Ridkodub, Katerinovka i Nove. Prema podacima nezavisnih istraživača, vojnih analitičara i blogera sa obije strane, operacija je rezultirala izuzetnim uspjehom:
- Veći dio ruskih snaga potisnut je nazad do rijeke Žerebec.
- Manje grupe ostale su u okruženju i očekuje se da će narednih dana biti zarobljene ili eliminisane.
- Ovo predstavlja jednu od najvećih promena na frontu poslednjih mjeseci, a možda i cijele godine.
Ovaj uspjeh zasad smanjuje pritisak na ukrajinsku odbranu linije gradova i saobraćajnica koja se proteže od severa prema jugu, obuhvatajući Slavjansk i Kramatorsk (poznatu pod nazivom "aglomeracija").
Informaciona blokada i potvrde s terena
Gotovo četvoromjesečna ofanziva odvijala se pod neuobičajenom informacionom blokadom. Sve do prije nekoliko dana, informacije o operaciji praktično nisu stizale do ukrajinskih i ruskih vojnih blogera na Telegramu.
Značajne ukrajinske uspjehe potvrdio je i niz ruskih Telegram kanala, opisujući situaciju na limanskom frontu kao "debakl" i "alarmantnu". Komandant Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, u saopštenju od 15. septembra generalno je potvrdio kontraofanzivu, navodeći da je operacija sprovedena uz strogu informacionu tišinu.
Strateški značaj za Donbas
Vojni stručnjaci smatraju da ovaj uspjeh vjerovatno neće dovesti do šire strateške promene za Ukrajinu, s obzirom na to da je Rusija i dalje brojnija i na mnogim mestima bolje naoružana. Ipak, on ukazuje na određene slabosti u ruskim linijama:
- Fokusiranje snaga: Stručnjaci ocjenjuju da se Rusi mogu fokusirati samo na jedan glavni sektor, što otvara slabe tačke na drugim mjestima.
- Neutralisanje pretnje: "Ukrajina je sada praktično uklonila pretnju okruženja Limana i ugrožava ruske položaje sjeverno od grada", navodi finska istraživačka organizacija "Black Bird Group".
- Neuspjeh kampanje: Emil Kastehelmi iz ove organizacije zaključuje da se ruska ljetnja kampanja 2026. godine može smatrati neuspjehom.