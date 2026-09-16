Pod strogim velom tajne, ukrajinska vojska izvela je moćnu kontraofanzivu na sjeveru Donjecke oblasti. Ruske snage potisnute su nazad, čime je zaštićena odbrana Slavjanska.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajinske snage svoju odbranu temelje na Kramatorsku i Slavjansku, dva ključna grada koje ruske trupe mjesecima pokušavaju da osvoje. Krajem maja, dok su se borbe sa početkom ljeta intenzivirale, ukrajinski komandanti u tajnosti su naredili nekim od svojih najiskusnijih jedinica da zauzmu nove položaje pedesetak kilometara sjeverno od Slavjanska u Donjeckoj oblasti, piše Radio Slobodna Evropa.

Jedinice, većinom iz Trećeg armijskog korpusa, djelovale su na strateški važnom isturenom dijelu fronta. Na tom pravcu ruska 20. kombinovana armija sporo se probijala na zapad. Napredovala je sa mostobrana na zapadnoj obali rijeke Žerebec kroz sela i polja, a cilj je bio da se presjeku linije snabdevanja za ukrajinske snage u Slavjansku, jednom od dva preostala velika grada pod kontrolom Kijeva u Donjeckoj oblasti.

Veliki preokret i potiskivanje ruskih snaga

Tokom ljeta ukrajinske snage napredovale su sjeverno od Limana i istovremeno prodirale na jug prema selima Ridkodub, Katerinovka i Nove. Prema podacima nezavisnih istraživača, vojnih analitičara i blogera sa obije strane, operacija je rezultirala izuzetnim uspjehom:

Veći dio ruskih snaga potisnut je nazad do rijeke Žerebec.

Manje grupe ostale su u okruženju i očekuje se da će narednih dana biti zarobljene ili eliminisane.

Ovo predstavlja jednu od najvećih promena na frontu poslednjih mjeseci, a možda i cijele godine.

Ovaj uspjeh zasad smanjuje pritisak na ukrajinsku odbranu linije gradova i saobraćajnica koja se proteže od severa prema jugu, obuhvatajući Slavjansk i Kramatorsk (poznatu pod nazivom "aglomeracija").

Informaciona blokada i potvrde s terena

Gotovo četvoromjesečna ofanziva odvijala se pod neuobičajenom informacionom blokadom. Sve do prije nekoliko dana, informacije o operaciji praktično nisu stizale do ukrajinskih i ruskih vojnih blogera na Telegramu.

Značajne ukrajinske uspjehe potvrdio je i niz ruskih Telegram kanala, opisujući situaciju na limanskom frontu kao "debakl" i "alarmantnu". Komandant Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, u saopštenju od 15. septembra generalno je potvrdio kontraofanzivu, navodeći da je operacija sprovedena uz strogu informacionu tišinu.

Strateški značaj za Donbas

Vojni stručnjaci smatraju da ovaj uspjeh vjerovatno neće dovesti do šire strateške promene za Ukrajinu, s obzirom na to da je Rusija i dalje brojnija i na mnogim mestima bolje naoružana. Ipak, on ukazuje na određene slabosti u ruskim linijama: