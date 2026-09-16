Ursula fon der Lajen predložila je da Kanada postane prvi pridruženi član EU, uz snažnije veze u trgovini, odbrani, tehnologiji i energetici.

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Evropska unija želi da otvori vrata Kanadi za pridruženo članstvo, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom obraćanja Evropskom parlamentu u Strazburu.

Fon der Lajen je rekla da želi da sa kanadskim premijerom Markom Karnijem radi na tome da Kanada postane prvi pridruženi član EU. Takav status trenutno ne postoji u strukturi Evropske unije, pa bi za njegovo uspostavljanje bilo potrebno dogovoriti potpuno novi okvir saradnje.

Tješnja saradnja u brojnim oblastima

Prema prijedlogu Fon der Lajen, EU i Kanada bi trebalo da dodatno povežu svoje ekonomije i industrije.

Na stolu su saradnja u oblastima odbrane, tehnologije, vještačke inteligencije, energetike, kritičnih minerala, baterija, sajber-bezbjednosti i ekonomije. Poseban značaj dat je i saradnji na Arktiku.

"Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo", poručila je Fon der Lajen, navodeći da Evropa i Kanada dijele slične vrijednosti i pogled na svijet.

Karni je prisustvovao obraćanju u Evropskom parlamentu, nakon što je prethodno govorio o potrebi stvaranja "jedinstvenog savezništva" sa Evropom.

Kanada se približava Evropi

Prijedlog dolazi u trenutku kada su odnosi Kanade i SAD-a opterećeni trgovinskim sporovima i američkim carinama.

Reuters navodi da su upravo pritisci administracije američkog predsjednika Donalda Trampa jedan od faktora koji podstiču Kanadu na snažnije povezivanje sa Evropom. Istovremeno, Brisel i Otava već sarađuju kroz postojeće trgovinske, bezbjednosne i druge sporazume.

Kanada je već pridružena drugom stubu evropskog programa Horizont Evropa, što njenim istraživačima i organizacijama omogućava učešće u zajedničkim projektima pod uslovima koji važe za njihove partnere iz EU.

Ipak, "pridruženo članstvo" o kojem je govorila Fon der Lajen bilo bi znatno šire i politički ambicioznije.

Novi format tek treba da bude definisan

Za sada nije poznato kako bi takav status izgledao niti koja bi prava i obaveze Kanada imala u odnosu na 27 država članica.

Evropska komisija tek treba da razradi prijedlog, a eventualni dogovor mogao bi zahtijevati dug proces pregovora i promjene evropskog pravnog okvira. Zbog toga najava Fon der Lajen za sada predstavlja politički prijedlog, a ne odluku o članstvu Kanade u EU.

Fon der Lajen je istovremeno najavila i ideju o formiranju Evropskog savjeta za bezbjednost, u kojem bi, uz zemlje EU, učestvovale i države poput Kanade, Velike Britanije i Ukrajine. Cilj bi bio snažnije koordinisanje evropskog odgovora na bezbjednosne prijetnje.

(BBC/MONDO)