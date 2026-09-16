Seoce Pidington u Oksfordširu, koje je udaljeno osamdesetak kilometara od Londona, glasalo je danas na referendumu za otcjepljenje od Velike Britanije usljed spora sa Vladom zbog planova za smještaj 1.256 muških azilanata u bivšoj vojnoj bazi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mještani Pidingtona, koje ima 350 stanovnika, glasali su sa 285 glasova "za" i 26 "protiv", na referendumu koje je organizovao savjet parohije.

Lokalni lideri pozdravili su ishod glasanja i ocijenili su da je to pobjeda demokratije, uprkos činjenici da referendum nema pravne osnove i predstavlja samo simboličnu pobjedu.

U selu je održan referendum u sklopu spora oko plana za smještaj azilanata u bazi u neposrednoj blizini Pidingtona.

Rukovodstvo sela ističe da broj azilanata u značajnoj mjeri prevazilazi broj stanovnika i pošto su u pitanju samo muškarci, to predstavlja prijetnju za sve žene i djevojke.

Oni pritom ukazuju na svoje pravo na slobodu kretanja bez bojazni od uznemiravanja i mogućih napada.

Vlada je saopštila da razumije zabrinutost mještana, ali da "neće odustati" i da je potrebno da teret smještaja migranata bude pravilno raspoređen.

"Nećemo promijeniti plan, ali smo čuli zabrinutost mještana Pidingtona", rekla je ministar za kulturu Liza Nendi za britanski Bi-Bi-Si.

(Srna)