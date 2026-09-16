Neredi u Hagu nakon presude bivšim čelnicima OVK. Policija intervenisala protiv demonstranata koji su napali kamenjem.
Ispred zgrade Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude bivšim čelnicima tzv. OVK.
Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica izrazile podršku osuđenima, piše Omroepwest.
Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrebljen je vodeni top. Priveden je određen broj ljudi.
Nekoliko demonstranata skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga, neko je motkom za zastavu udario u kombi, a ka jednom vozilu je bačen kišobran.
Dutch police just arrested dozens of Albanian invaders who unleashed chaos in The Hague!— Mario ZNA (@MarioBojic)September 16, 2026
After groups of Albanian migrants attacked police with stones, bottles and sticks, Dutch police finally moved in.
There's no place for Radical Islam in Netherlands!…
U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama prolaze automobili sa albanskim zastavama, a demonstranti uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.
Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.— kos_data (@kos_data)September 16, 2026
Police used water to disperse protesters.https://t.co/fsoZ56gw7Opic.twitter.com/uWU3ES6u2l
Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci nereda u Hagu.
Breaking: Foreign spy tries to escalate tensions during the trial against KLA leaders in Hague— Epirote Report (@EpiroteReport)September 16, 2026
Dutch police quickly intervened and the person was extradited from the sitepic.twitter.com/RISzFzGexg
(MONDO)