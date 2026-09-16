Nezgoda je policiji prijavljena u 19.35 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvije osobe lakše su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila na Lovanji, u Tivtu. U udesu su učestvovala četiri vozila, na kojima je pričinjena materijalna šteta, prenosi Radio Tivat.

Nezgoda je policiji prijavljena u 19.35 časova.

Prema informacijama iz policije, do udesa je došlo kada vozač, koji je bio pod dejstvom alkohola, nije držao propisano odstojanje od vozila koje se kretalo ispred njega.

Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj iz pravca Budve prema Tivtu bio je u prekidu oko 25 minuta, nakon čega je ponovo uspostavljen.