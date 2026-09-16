Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi saopštio je da je u noćnom udaru dronom na položaj u Donjeckoj oblasti eliminisan ruski general-major Anton Grunis.

Izvor: Ministry of Defence of the Russian Federation / screenshot

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je danas da je u ukrajinskom napadu dronom ubijen ruski general-major Anton Grunis u istočnoj Ukrajini.

Brovdi je rekao da je jedna od njegovih jedinica ubila Grunisa u noćnom napadu na njegov položaj u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, preneo je Rojters.

"General Grunis je eliminisan 12. septembra", napisao je Brovdi na Telegramu, navodeći da je Grunis sedmi ruski vojni komandant kojeg su ubile njegove jedinice za dronove.

NEW: Ukrainian special forces (SBS) released footage showing the elimination of Russian Major General Anton Grunis, commander of the 4th Motor Rifle Brigade, operating in Bakhmut and Kostiantynivka directions. Putin had previously praised Grunis — who has a Lithuanian surname and was born in Kazan — as "fighting brilliantly," notably after Grunis reported the full capture of Kostiantynivka in July. — Clash Report (@clashreport)September 16, 2026

Ruski komandant Apti Alaudinov potvrdio je u objavi na Telegramu da je Grunis poginuo, ali nije iznio više detalja. Grunis je krajem avgusta dobio odlikovanje "Zlatna zvezda Heroja Rusije" za ratne zasluge.

Ranije ove godine njega je pohvalio predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon što je Grunis izvestio o učešću svojih trupa u zauzimanju ukrajinskog uporišta Konstantinovka.

⚡️Anton Grunis, a Russian general who has lied to Putin that Ukrainian Kostiantynivka was under Russian control, has been killed in Ukraine.Reports about his death appeared yesterday but were unconfirmed. Today, this information was published by a main Russian media outlet. https://t.co/CEHxl0YMGA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)September 16, 2026

Ukrajina je tada negirala da su ruske snage zauzele grad i tvrdila da njene snage zadržavaju kontrolu. Institut za proučavanje rata (ISW) ocenio je da su ruske snage prodrle u grad, ali da ga nisu u potpunosti zauzele.

Grunis se 3. jula putem video-veze obratio Putinu na televizijski prenošenom sastanku o bezbjednosti i govorio o učešću svoje 4. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade u borbama za Konstantinovku.Putin mu je tada čestitao i rekao: "Sreća prati one koji rade svoj posao".