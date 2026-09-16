Trener Crvene zvezde Albert Rijera ističe da nije sve idealno, jer zbog gustog rasporeda i velikog broja reprezentativaca ekipa ne može da se uigra na treninzima i prihvati njegove ideje.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u četvrtak u Pančevu, zatim u nedjelju protiv Radničkog iz Niša, a onda ih čeka mali "raspust". Zbog pauze za mečeve reprezentacija dvadesetak dana neće se igrati klupski fudbal, pa će neki igrači imati obaveze u nacionalnim timovima, a neki dodatno vrijeme da shvate sve ideje šefa stručnog štaba Alberta Rijere.

Španski stručnjak najavljuje da će se tokom pauze raditi na primjeni njegovih taktičkih zamisli, ali... To neće biti lako izvesti, jer Crvena zvezda očekuje da više od polovine njenog igračkog kadra dobije pozive i javi se svojim selektorima. Krajem septembra i početkom oktobra igraju se prvi mečevi reprezentacija u novoj sezoni, a Rijera će ostati bez velikog broja prvotimaca u tim danima.

"Imaćemo mnogo igrača koji će biti pozvani u reprezentacije. Očekujemo da to bude otprilike polovina ekipe, možda čak i više od polovine. To je nešto pozitivno i znači da imamo mnogo dobrih igrača. A kada govorimo o tome da tokom reprezentativne pauze možemo mnogo da radimo, to nije baš tako, jer ne radite sve vrijeme sa svim igračima. Ali, naravno, iskoristićemo to vrijeme da unaprijedimo određene stvari", rekao je Albert Rijera.

Vidi opis "Imamo mnogo otežavajućih okolnosti": Albert Rijera otkrio najveći problem u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Požalio se Španac i na raspored. Crvena zvezda je odlagala utakmice u domaćem prvenstvu tokom evropskih kvalifikacija, pa je sada morala da odigra pet mečeva u Superligi za samo 14 dana. Nije bilo vremena za treninge, selilo se sa prirodne na vještačku podlogu, a u pripremi utakmice pažnja je mogla da se usmjeri samo na osnovne stvari.

"Kao što sam u posljednje vrijeme govorio, nismo imali mnogo vremena za rad. Nismo imali mnogo utakmica koje smo mogli da pripremamo tokom cijele nedjelje, bez drugih obaveza. Mislim da se sjećam samo nedjelje pred Partizan, to je bila jedina takva nedjelja. Takođe u rasporedu imamo i dvije utakmice koje su bile odložene iz prethodnog perioda. To su utakmice protiv Radnika i sutrašnja protiv Železničara iz Pančeva, obje na vještačkoj podlozi i na gostujućem terenu. Zbog toga nismo imali mnogo vremena ni da treniramo, ali tako je kako je. Želim da ljudi razumiju da se sve svodi na oporavak od utakmice, planiranje utakmice, pa ponovo utakmicu. Igramo na svaka tri, četiri dana, tako da nije lako implementirati mnogo ideja, ali naporno radimo. Mnogo igramo na vještačkoj podlozi i ove nedjelje smo trenirali svakog dana. Želio sam da treniraju na vještačkoj podlozi kako bi bili spremni za sutrašnju utakmicu. Dakle, imamo mnogo otežavajućih okolnosti, koje nam ne pomažu da se razvijamo kao ekipa. To nije izgovor, već realnost. Nemamo mnogo čistih treninga na kojima možemo da radimo svi zajedno, jer igramo utakmice na svaka tri dana", zaključio je Španac.