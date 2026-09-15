U autobusu na liniji Smederevo-Velika Plana došlo je do incidenta kada je tinejdžer teško povrijeđen nožem tokom sukoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U autobusu međugradskog prevoza koji saobraća na liniji Smederevo-Velika Plana sinoć je došlo do incidenta u kojem je jedan osamnaestogodišnjak teško povrijeđen.

"Autobus je bio u blizini druge kapije smederevske željezare kada je došlo do incidenta, to je bilo oko 18 sati i 30 minuta. Dvojica tinejdžera su se sporečkala, i tom prilikom je sedamnaestogodišnjak zadao nekoliko uboda nožem godinu dana starijem vršnjaku, nakon čega je pobjegao. Brzom intervencijom policije pronađen je nekoliko kilometara od te lokacije i priveden, nakon čega mu je određen pritvor", saznaje "Informer" od izvora bliskog istrazi.

Kako se saznaje, osamnaestogodišnji mladić ima teške povrede ruke i uboden je u vrat, ali, prema prvim informacijama, nije životno ugrožen. Osumnjičeni stariji maloljetnik je iz okoline Velike Plane, a povrijeđeni mladić iz okoline Smedereva.

Više informacija očekuje se nakon istrage koju vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu, koje je, zbog uzrasta napadača, nadležno za ovaj slučaj.

Nakon toga, trebalo bi da bude poznat i motiv ovakvog napada i konačna kvalifikacija djela.

(Informer/MONDO)