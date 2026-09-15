„Javna izvršiteljka Bajović nastavlja da postupa na isti način, pa je tako danas na javnoj prodaji prodala Hotel ‘Plaža’, iako je zemljište vlasništvo države Crne Gore, a ne ‘Vektra Boke’“.

Izvor: MONDO

Rajak je u prijavi naveo više rješenja osnovnih sudova u Herceg Novom i Kotoru iz 2023, 2025. i 2026. godine, tvrdeći da su njima ukidani akti javne izvršiteljke, prenosi "Rtcg".

„U svim ovim rješenjima zaključci koje je donijela javna izvršiteljka Jasminka Bajović ukinuti su iz razloga što je prodala zemljište koje nije vlasništvo ‘Vektra Boke’, već države Crne Gore, dok ‘Vektra Boka’ ima samo pravo korišćenja“, naveo je Rajak u prijavi.

On tvrdi da Bajović, uprkos tim odlukama, nije postupila po ukidnim rješenjima sudova.

„Javna izvršiteljka Bajović nastavlja da postupa na isti način, pa je tako danas na javnoj prodaji prodala Hotel ‘Plaža’, iako je zemljište vlasništvo države Crne Gore, a ne ‘Vektra Boke’“, naveo je Rajak, pozivajući se na list nepokretnosti 502 za KO Topla.

Bajović, međutim, tvrdi da je postupak prodaje sproveden zakonito, te postavlja pitanje zbog čega Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore nije koristio pravna sredstva ukoliko je smatrao da je državna imovina ugrožena.

„Ako je zemljište državno, zašto Zaštitnik nije podnio nijedno pravno sredstvo, ni prigovor, ni zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, ni tužbu za proglašenje izvršenja nedopuštenim? To znači da je i država saglasna sa navedenom prodajom“, kazala je Bajović u reagovanju.

Prema njenim riječima, potraživanja radnika naplaćuju se na osnovu pravosnažnog rješenja iz 2022. godine i plana reorganizacije, pri čemu je, kako tvrdi, veliki dio njihovih potraživanja već isplaćen kroz prethodne prodaje.

„Nastavili smo postupak naplate ostatka duga koji im pripada i kao predmet izvršenja odredili Hotel ‘Plaža’. Tom rješenju pristupili su i Opština Herceg Novi, Vodovod, EPCG, država Crna Gora sa potraživanjima po osnovu poreza i doprinosa, porodica Šabović i drugi“, navela je Bajović.

Ona je kazala da su potom angažovani ovlašćeni procjenitelji, nakon čega je doneseno rješenje o utvrđivanju vrijednosti imovine.

„Na to rješenje sva navedena lica imala su pravo prigovora. Niko nije uložio prigovor, tako da je i to rješenje pravosnažno i izvršno. Nakon pravosnažnosti zakazana je prodaja, oglašena u dnevnom listu ‘Vijesti’ i uspješno sprovedena“, kazala je Bajović.

Rajak je u krivičnoj prijavi, međutim, problematizovao upravo način procjene imovine, tvrdeći da Hoteli „Igalo“ i „Plaža“ nijesu procijenjeni od strane vještaka geodetske, građevinske i ekonomske struke.

„Po mišljenju i drugih manjinskih akcionara ‘Vektra Boke’, angažuju se neadekvatni procjenitelji“, naveo je Rajak.

Najavio je i da će na rješenje, odnosno zaključak o prodaji Hotela „Plaža“, biti uložen prigovor.

Rajak je kazao i da je prije održavanja javne prodaje Osnovnom sudu u Herceg Novom, u ime udruženja bivših radnika „Vektra Boke“, podnio zahtjev za izuzeće javne izvršiteljke.

„Po mom saznanju, ona je sa zahtjevom bila upoznata, ali je ipak nastavila sa postupkom prodaje“, tvrdi Rajak.

Bajović je, komentarišući krivičnu prijavu, kazala da nije riječ o prvom takvom postupku koji je Rajak pokrenuo protiv nje.

„Što se tiče krivične prijave, to je 101. od istog lica. Taj gospodin i iz ove, kao i iz prethodnih prodaja, naplaćuje novac, pa je na vama da procijenite čije interese štiti“, kazala je Bajović.

Ona tvrdi da su sva rješenja u postupku „pravosnažna, izvršna i konačna“ i ponavlja da su prodaje javne i transparentne.

Rajak je u prijavi naveo i tvrdnje bivšeg radnika Dragana Perovića, koji je, kako kaže, došao u prostorije javne izvršiteljke kako bi kao povjerilac i akcionar prisustvovao postupku prodaje Hotela „Plaža“.

Prema Rajakovim navodima, Peroviću je rečeno da je prodaja odložena za naredni dan, zbog čega smatra da je doveden u zabludu i oštećen, piše "Rtcg".

Bajović, međutim, tvrdi da Peroviću nijesu umanjena prava ni kao akcionaru ni kao povjeriocu.

„Dragan Perović je evidentiran kao akcionar i njemu i dalje pripada pravo na akcije. To pravo mu nijesmo poništili niti smanjili. Što se tiče ovog izvršenja, i njemu pripada pravo na određeni iznos novca“, navela je Bajović.

Dodala je da je Perović bio u njenoj kancelariji i da, prema njenim tvrdnjama, nije podnio nijedno pravno sredstvo zbog eventualnih nepravilnosti u njenom radu.

„Zašto bi se gospodin Rajak izjašnjavao za gospodina Perovića, kada je on lično u mogućnosti da svoja prava brani sam“, kazala je Bajović.

Ona je navela i da će novcem od prodaje biti izmiren značajan dio obaveza „Vektra Boke“.

„Ovom prodajom vraćaju se dugovi firme od oko 12 miliona eura, među kojima je i kredit CKB-a. Preostala imovina ostaje bez tereta, a na računu firme ostaje oko osam miliona eura. Time su i akcije akcionara dobile na vrijednosti, a dugova više nema“, tvrdi Bajović.

Rajak je saopštio da je krivičnu prijavu podnio u ime dijela bivših radnika okupljenih u NVO „Bivši radnici Vektra Boke“ i da je sa njenim sadržajem saglasan i Perović.