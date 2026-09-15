Da se Zvicer slobodno kretao po Crnoj Gori u aprilu 2021. godine Katnić je, kako je naveo, prvi put čuo danas.

Izvor: Interpol

Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana, Radoje Zvicer, opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića-Minje Šakovića.Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju. Nije preduzeta nijedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobjegne, a da se formalno preduzimaju radnje iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je danas rekao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića u kojoj se, piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čađenović, prenosi "Rtcg".

Pozivajući se na izjave svjedoka, Šoškić je, u nastavku dokaznog postupka pred tročlanim vijećem Višeg suda u Podgorici kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, kazao da je Europol 25. marta 2021. Specijalnom državnom tužilaštvu, kojim je tada rukovodio sada optuženi Katnić, dostavilo izvještaj u kojem je kao korisnik Skaj aplikacije identifikovan Zvicer.

“On je 1. aprila 2025. bio u Kotoru i dao punomoćje advokatima”, rekao je Šoškić.

Taj bjegunac, kazao je on, iako je bio u rodnom gradu, nije prisustvovao pretresu svoje imovine.

Da se Zvicer slobodno kretao po Crnoj Gori u aprilu 2021. godine Katnić je, kako je naveo, prvi put čuo danas.

“Nijesam vidio to punomoćje, niti dokaz da ga je dao u Crnoj Gori. Ako se ispostavi da jeste, to je slabost službi bezbjednosti Crne Gore, a ne Milivoja Katnića”, rekao je taj optuženi nekada prvi čovjek SDT-a.

Optuženi specijalni tužilac Saša Čađenović kazao je danas da je upravo on 2021. godine pokrenuo istragu protiv Zvicera i još sedam osoba zbog ubistva Nikole Stanišića.

“Epilog istrage je podizanje optužnicec 8. septembra 2021. godine”, naveo je on.

Jedan od Lazovićevih branilaca, advokat Zoran Piperović, rekao je da njegov branjenik od 1. marta 2021. nije u policiji, te da nije mogao ni biti upućen u ta dešavanja.

Katnić, Čađenović i Lazović optuženi su da su sarađivali i od krivičnog gonjenja štitili kriminalnu organizaciju sada odbjeglog Radoja Zvicera.