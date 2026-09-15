U Novoj Pazovi uhapšen Z. P. zbog sumnje da je pregazio poznanika posle svađe, a zatim pobjegao vozom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi, operativnim radom, rasvijetlili su teško ubistvo izvršeno 12. septembra i uhapsili Z. P. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Kako se sumnja, on je, posle svađe, automobilom pregazio sedamdesetsedmogodišnjeg poznanika u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi, uzeo njegovu torbicu, a zatim vozom pobjegao u pravcu Novog Sada, gdje je i uhapšen.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.