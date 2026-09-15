Prema odluci, akciza na bezolovni benzin iznosiće 384 eura na 1.000 litara, odnosno 0,384 eura po litru.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore donijela je odluku o novom umanjenju iznosa akcize na bezolovni benzin i gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo. Odluka će se primjenjivati od 15. do 21. septembra 2026. godine, odlučeno je na telefonskoj sjednici, prenosi Dan.

Kako se navodi u materijalu sa telefonske sjednice Vlade, akcize su umanjene na osnovu člana 52a Zakona o akcizama.

Prema odluci, akciza na bezolovni benzin iznosiće 384 eura na 1.000 litara, odnosno 0,384 eura po litru.

- Visina akcize iz člana 1 ove odluke iznosi za bezolovni benzin (...) 384 eura na 1000 litara (0,384 eura po litru) - navodi se u odluci Vlade.

Istovremeno, akciza na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo utvrđena je na 308 eura na 1.000 litara, odnosno 0,308 eura po litru.

- Gasna ulja (...) koja se koriste kao motorno gorivo, 308 eura na 1000 litara (0,308 eura po litru) - precizira se u vladinom dokumentu.

Odluka obuhvata bezolovni benzin tarifnih oznaka 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 i 2710 12 70, kao i gasna ulja tarifnih oznaka 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 i 2710 20 19.

- Ovom odlukom utvrđuju se umanjeni iznosi akcize za promet bezolovnog benzina (...) i gasnih ulja (...) koja se koriste kao motorno gorivo - piše u materijalu.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, dok će se primjenjivati od 15. septembra do 21. septembra 2026. godine.

- Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 15. septembra do 21. septembra 2026. godine - navodi se u vladinom saopštenju.