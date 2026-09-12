logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Bekuta otkrila zašto je napustila Zvezde Granda: Evo šta se zapravo desilo na razgovoru sa produkcijom

Ana Bekuta otkrila zašto je napustila Zvezde Granda: Evo šta se zapravo desilo na razgovoru sa produkcijom

Autor Marina Cvetković
0

Bekuta smatra da pauza može donijeti pozitivan efekat i ističe da nije teško donijela ovu odluku.

Ana Bekuta otkrila zašto je napustila Zvezde Granda Izvor: MONDO

Ana Bekuta prvi put se pojavila u javnosti otkako je donijela odluku da napusti "Zvezde Granda". Ona je sada progovorila o razlozima koji stoje iza ovog njenog poteza, s obzirom da je 12 godina bila dio muzičkog takmičenja.

Ana je rekla da je došlo do prezasićenja. Ona je večeras došla na Tašmajdan na koncert Dragana Kojića Kebe, a na komplimente za izgled kroz osmeh je rekla:

- Ne dam se, šta biste vi htjeli, da vam ovde šeta baba.

O odlasku iz Zvezda Granda

Mnoge je rastužila vijest da je nakon 12 godina napustila "Zvezde Granda".  

- Mene nije rastužila ta vijest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pjesme, organizujem turneju. Nisam donijela teško odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pjesme, da dođem kada god želim, da sjedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem.

(Blic / MONDO)    

Možda će vas zanimati

Tagovi

ana bekuta Zvezde Granda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ