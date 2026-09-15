Maja Ognjenović i bivši muž pjevačice Marije Mikić, Jovan Pantić su u vezi.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Maja Ognjenović je posljednjih dana u centru pažnje domaćih medija zbog navodne, obnovljene romanse sa bivšim dečkom, košarkašem Milošem Teodosićem.

Iako se nadugačko i naširoko pisalo o njihovoj romansi i da su se navodno čuli dok su oboje još bili u braku, ispostavilo se da Maja nije obnovila vezu sa Teom, već započela novu romansu - sa bivšim mužem pjevačice Marije Mikić, Jovanom Pantićem.

Ovako on izgleda:

Vidi opis Ovo je novi dečko Maje Ognjenović: Svi pisali o Milošu Teodosiću, a ona uhvaćena s bivšim mužem poznate pjevačice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Par je uslikan na aerodromu, pri povratku iz Crne Gore sa odmora. Nakon izglaska iz zgrade, Maja je sjela na klupu, a Jovan je stajao sa strane i pripalio cigaretu, nakon čega su se oboje uputili u nepoznatom pravcu.

Vidi opis Ovo je novi dečko Maje Ognjenović: Svi pisali o Milošu Teodosiću, a ona uhvaćena s bivšim mužem poznate pjevačice Maja Ognjenović u MONDO podkastu "Priča za medalju" 6. 8. 1984. Maja Ognjenović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/@mondoportal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pogledajte i ove slike Jovana Pantića:

Vidi opis Ovo je novi dečko Maje Ognjenović: Svi pisali o Milošu Teodosiću, a ona uhvaćena s bivšim mužem poznate pjevačice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 11 11 / 11

Potpisao papire za razvod prije 7 mjeseci

Marija Mikić i Jovan Pantić su u braku dobili dvoje djece, ćerku i sina. Par je nakon nekoliko skladnih godina zajedno riješio da se razvede, a uprkos ranijem razdvajanju, papire za razvod potpisao tek početkom godine.

(Blic, MONDO)