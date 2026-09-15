Ovo je novi dečko Maje Ognjenović: Svi pisali o Milošu Teodosiću, a ona uhvaćena s bivšim mužem poznate pjevačice

Maja Ognjenović i bivši muž pjevačice Marije Mikić, Jovan Pantić su u vezi.
Izvor: MONDO/Matija Popović
Maja Ognjenović je posljednjih dana u centru pažnje domaćih medija zbog navodne, obnovljene romanse sa bivšim dečkom, košarkašem Milošem Teodosićem.
Iako se nadugačko i naširoko pisalo o njihovoj romansi i da su se navodno čuli dok su oboje još bili u braku, ispostavilo se da Maja nije obnovila vezu sa Teom, već započela novu romansu - sa bivšim mužem pjevačice Marije Mikić, Jovanom Pantićem.
Par je uslikan na aerodromu, pri povratku iz Crne Gore sa odmora. Nakon izglaska iz zgrade, Maja je sjela na klupu, a Jovan je stajao sa strane i pripalio cigaretu, nakon čega su se oboje uputili u nepoznatom pravcu.
Marija Mikić i Jovan Pantić su u braku dobili dvoje djece, ćerku i sina. Par je nakon nekoliko skladnih godina zajedno riješio da se razvede, a uprkos ranijem razdvajanju, papire za razvod potpisao tek početkom godine.