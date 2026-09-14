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Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin: U tajnosti urađen DNK test, pa isplivala Dajanina afera

Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin: U tajnosti urađen DNK test, pa isplivala Dajanina afera

Autor Marina Cvetković
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Britanski tabloidi godinama su podgrijevali priču zbog očigledne fizičke sličnosti između Harija i Dajaninog ljubavnika.

Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin Izvor: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedna od najupornijih teorija koja decenijama potresa britanski dvor jeste priča o porijeklu princa Harija. Glasine koje su intenzivirane početkom 2000-ih tvrdile su da je njegov pravi otac zapravo bivši oficir Džejms Hjuit, sa kojim je princeza Dajana imala ljubavnu aferu.

Sada se ponovo pojavljuju navodi da je genetsko testiranje u tajnosti urađeno još 2005. godine, a rezultat je potvrdio zvaničnu biografiju – kralj Čarls je zaista biološki otac princa Harija.

Kako su uopšte počele sumnje?

Britanski tabloidi godinama su podgrijevali priču zbog očigledne fizičke sličnosti Harija i Hjuita. Dajana i major su bili u emotivnoj vezi tokom raspada njenog braka sa Čarlsom, što je javnosti djelovalo kao dovoljan "dokaz".

Međutim, hronologija upotpunosti ruši ovu teoriju: Princ Hari je rođen na današnji dan 15. septembra 1984. godine, Dajana je otpočela romansu sa Hjuitom 1986, pune dvije godine nakon Harijevog rođenja. I sam Hjuit je u više navrata javno negirao da je Harijev otac, ističući da je njihova veza počela tek nakon što se princ rodio.

Evo kako izgleda Džejms Hjuit i kolika je sličnost sa Harijem:

Tajni genetski materijal i ćutanje palate

Pojedini izvori tvrdili su da je Palata bila opsjednuta željom da se glasine konačno zaustave, pa su spominjani čak i pokušaji da se do Harijevog genetskog materijala dođe bez njegovog znanja. Ipak, rezultat navodnog testa iz 2005. godine nikada nije zvanično objavljen, pa Bakingemska palata i dalje sve drži u domenu medijske misterije.

Krv nije voda, ali rane ostaju

Zvanično, Hari je rođen u braku Čarlsa i Dajane i njegov status sina nikada nije pravno doveden u pitanje. Paradoks ove priče leži u tome što DNK test može da zatvori medijsku dilemu, ali ne može da izbriše porodični jaz.

Nakon što se 2020. sa Megan Markl preselio u SAD, Hari je kroz intervju sa Oprom Vinfri i autobiografiju dodatno produbio sukob sa dvorom, međutim sada su se sa djecom vratili da žive u Ujedinjeno Kraljevstvo, na iznenađenje svjetske javnosti. 

A da li će ovaj potez poboljšati odnose unutar kraljevske porodice, ostaje da se vidi.

(Žena Blic / MONDO)   

Tagovi

kralj čarls Princ Hari princeza dajana dnk test

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