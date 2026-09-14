Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin: U tajnosti urađen DNK test, pa isplivala Dajanina afera

Britanski tabloidi godinama su podgrijevali priču zbog očigledne fizičke sličnosti između Harija i Dajaninog ljubavnika.

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Jedna od najupornijih teorija koja decenijama potresa britanski dvor jeste priča o porijeklu princa Harija. Glasine koje su intenzivirane početkom 2000-ih tvrdile su da je njegov pravi otac zapravo bivši oficir Džejms Hjuit, sa kojim je princeza Dajana imala ljubavnu aferu.

Sada se ponovo pojavljuju navodi da je genetsko testiranje u tajnosti urađeno još 2005. godine, a rezultat je potvrdio zvaničnu biografiju – kralj Čarls je zaista biološki otac princa Harija.

Kako su uopšte počele sumnje?

Britanski tabloidi godinama su podgrijevali priču zbog očigledne fizičke sličnosti Harija i Hjuita. Dajana i major su bili u emotivnoj vezi tokom raspada njenog braka sa Čarlsom, što je javnosti djelovalo kao dovoljan "dokaz".

Međutim, hronologija upotpunosti ruši ovu teoriju: Princ Hari je rođen na današnji dan 15. septembra 1984. godine, Dajana je otpočela romansu sa Hjuitom 1986, pune dvije godine nakon Harijevog rođenja. I sam Hjuit je u više navrata javno negirao da je Harijev otac, ističući da je njihova veza počela tek nakon što se princ rodio.

Evo kako izgleda Džejms Hjuit i kolika je sličnost sa Harijem:

Tajni genetski materijal i ćutanje palate

Pojedini izvori tvrdili su da je Palata bila opsjednuta željom da se glasine konačno zaustave, pa su spominjani čak i pokušaji da se do Harijevog genetskog materijala dođe bez njegovog znanja. Ipak, rezultat navodnog testa iz 2005. godine nikada nije zvanično objavljen, pa Bakingemska palata i dalje sve drži u domenu medijske misterije.

Krv nije voda, ali rane ostaju

Zvanično, Hari je rođen u braku Čarlsa i Dajane i njegov status sina nikada nije pravno doveden u pitanje. Paradoks ove priče leži u tome što DNK test može da zatvori medijsku dilemu, ali ne može da izbriše porodični jaz.

Vidi opis Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin: U tajnosti urađen DNK test, pa isplivala Dajanina afera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YT BBC printskrin/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Zak Hussein / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: printscreen/youtube/ThamesTv Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Thames tv Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 11 / 11

Nakon što se 2020. sa Megan Markl preselio u SAD, Hari je kroz intervju sa Oprom Vinfri i autobiografiju dodatno produbio sukob sa dvorom, međutim sada su se sa djecom vratili da žive u Ujedinjeno Kraljevstvo, na iznenađenje svjetske javnosti.

A da li će ovaj potez poboljšati odnose unutar kraljevske porodice, ostaje da se vidi.

Vidi opis Godinama se pričalo da princ Hari nije Čarlsov sin: U tajnosti urađen DNK test, pa isplivala Dajanina afera Princ Hari i Megan Markl napuštaju kraljevsku porodicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: JLPPA / Bestimage / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/ABC News Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/ ABC News Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Žena Blic / MONDO)