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"Biću zgodan dedica": Keba o sinu i trudnoj snajki, priznao da dugo vježba za novu ulogu

"Biću zgodan dedica": Keba o sinu i trudnoj snajki, priznao da dugo vježba za novu ulogu

Autor Marina Cvetković
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Dragan Kojić Keba pun je euforije pred večerašnji koncert na Tašmajdanu, koji je posvetio supruzi Olji.

Keba o sinu i trudnoj snajki, priznao da dugo vežba za novu ulogu Izvor: Pink.rs/screenshot

Dragan Kojić Keba pun je euforije pred večerašnji koncert na Tašmajdanu, a priznaje da i nakon toliko godina i dalje postoji trema. Ovoga puta se među publikom nalazi i njegov sin sa trudnom djevojkom.

30 godina maštao da zapeva na Tašu

Keba kaže da je ovaj koncert poseban zato što je 30 godina maštao da zapjeva na Tašmajdanu pred publikom.

Pogledajte Kebu pred koncert:

- Sve je spremno, danas je bila proba. Svaki koncert je veliki, ali ovaj je poseban jer 30 godina želim da zapjevam na Tašmajdanu. Tremu imam naravno, to je poštovanje prema publici i odgovornost. Danas se ta trema reflektuje drugačije nego prije 20 godina - rekao je i dodao.

Koncert posvećen supruzi

- Koncert posvećujem mojoj Olji, znam da joj se neke stvari neće svidjeti, ali nadam se da ću ispuniti njena očekivanja.

"Vježbao sam za dedu"

Igor se večeras prvi put pojavio sa izabranicom, a budući deda poručuje sa osmjehom:

- Srećan sam, Bogu hvala, vježbao sam za to odavno. Neću imati problem, siguran sam da ću biti zgodan dedica.

(Blic / MONDO)

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Dragan Kojić Keba

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