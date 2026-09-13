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"Keba mi je dao savjete, ali ogledalce ne da": Reper 2soma gost na koncertu folkera, otkrio detalje saradnje

"Keba mi je dao savjete, ali ogledalce ne da": Reper 2soma gost na koncertu folkera, otkrio detalje saradnje

Autor Marina Cvetković
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Reper 2soma , pred gostovanje na koncertu Dragana Kojića Kebe otkrio je da li mu je pjevač poklonio ogledalce, te se dotakao i kolega Nućija i Vojaža.

Reper 2soma gost na koncertu folkera, otkrio detalje saradnje Izvor: Youtube printscreen / Pink.rs

Reper 2soma izazvao je veliku pažnju dolaskom na Kebin koncet i na samom početku je obećao sjajnu zabavu.

- Ja vjerujem da će im se dopasti. Keba mi je dao neke savjete koje ne bih trebao da iznosim. Nije mi poklonio ogledace, što je l' nisam lijep? - rekao je reper, pa progovorio o Kebi:

"Keba je najbolji za saradnju, u neku ruku mi dođe i kao mentor. Dao mi je neke mega-giga-ultra savjete koje ne bih trebao sad da otkrivam", te je dodao da bi od narodnjaka volio da sarašuje još sa Sekom i Cecom.

"To su moja braća"

Na pitanje novinara da li su Nucci i Vojaž otišli u zaborav otkako je on stupio na scenu, 2soma je rekao: "Ne slažem se, to su moja braća i neće oni nikad otići u zaborav.

Reper specijalan gost na Kebinom koncertu  

Keba je govorio o pozivu mladog kolege da mu bude gost na koncertu:

- Sa velikim zadovoljstvom predstavljam mog trećeg specijalnog gosta 2Soma i "mala čikitita" - najavljujući još jedan zanimljiv dio koncerta:

- Kada se spoji nespojivo, pa iskustvo i mladost, onda nastaje nešto posebno.

Pogledajte još Kebinih slika pred koncert na Tašmajdanu:

(Informer / MONDO)   

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Tagovi

2soma Dragan Kojić Keba

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