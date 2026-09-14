Selin Dion se vratila na scenu posle šest godina: Zbog opake bolesti za koju ne postoji lijek nije mogla ni da hoda

Selin Dion se vratila na scenu posle šest godina, održavši emotivan koncert u Parizu pred 30.000 obožavalaca.

Izvor: Instagram printscreen/nas.archive.s

Kanadska pjevačica Selin Dion održala je svoj prvi veliki solistički koncert posle šest godina pauze u dvorani "La Defans arena" u Parizu, pred oko 30.000 obožavalaca. Zbog rijetkog neurološkog oboljenja bila je primorana da napusti scenu i posveti se lečenju, pa je ovaj povratak za nju imao ogroman emotivni značaj.

Kada je izašla na binu, pjevačica nije mogla da zadrži suze.

Pogledajte kako je izgledala u Parizu:

"Obećala sam sebi da neću plakati, ali ne držim uvijek obećanja. Presrećna sam što vas vidim, mnogo ste mi nedostajali. Obećala sam da ću se vratiti na scenu i evo me sada ovdje, pjevam za vas i za sebe, uživo", poručila je emocijama savladana muzička zvijezda i zahvalila publici na strpljenju i ljubavi.

Iako je u julu 2024. godine nastupila na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu (gdje je pored Ajfelovog tornja izvela pjesmu Edit Pijaf "Hymne À L’Amour", a u novembru iste godine pjevala i na modnoj reviji u Rijadu, ovo je bio njen prvi puni solistički koncert u okviru velikog povratka.

Selin Dion je 2022. godine otkrila javnosti da boluje od rijetkog neurološkog poremećaja poznatog kao sindrom ukočene osobe. Ovo stanje izaziva tešku ukočenost mišića i bolne grčeve, zbog čega je morala da otkaže brojne turneje. Iako lijek ne postoji, simptomi se mogu kontrolisati terapijama, a pjevačica je više puta naglasila da nema namjeru da odustane od muzike.

"Konačno smo svi zajedno, ovo je nevjerovatno", zaključila je Selin, dok ju je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.