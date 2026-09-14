Selin Dion se vratila na scenu posle šest godina, održavši emotivan koncert u Parizu pred 30.000 obožavalaca.
Kanadska pjevačica Selin Dion održala je svoj prvi veliki solistički koncert posle šest godina pauze u dvorani "La Defans arena" u Parizu, pred oko 30.000 obožavalaca. Zbog rijetkog neurološkog oboljenja bila je primorana da napusti scenu i posveti se lečenju, pa je ovaj povratak za nju imao ogroman emotivni značaj.
Kada je izašla na binu, pjevačica nije mogla da zadrži suze.
Pogledajte kako je izgledala u Parizu:
Selin Dion se vratila na scenu posle šest godina: Zbog opake bolesti za koju ne postoji lijek nije mogla ni da hoda
"Obećala sam sebi da neću plakati, ali ne držim uvijek obećanja. Presrećna sam što vas vidim, mnogo ste mi nedostajali. Obećala sam da ću se vratiti na scenu i evo me sada ovdje, pjevam za vas i za sebe, uživo", poručila je emocijama savladana muzička zvijezda i zahvalila publici na strpljenju i ljubavi.
Iako je u julu 2024. godine nastupila na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu (gdje je pored Ajfelovog tornja izvela pjesmu Edit Pijaf "Hymne À L’Amour", a u novembru iste godine pjevala i na modnoj reviji u Rijadu, ovo je bio njen prvi puni solistički koncert u okviru velikog povratka.
Selin Dion je 2022. godine otkrila javnosti da boluje od rijetkog neurološkog poremećaja poznatog kao sindrom ukočene osobe. Ovo stanje izaziva tešku ukočenost mišića i bolne grčeve, zbog čega je morala da otkaže brojne turneje. Iako lijek ne postoji, simptomi se mogu kontrolisati terapijama, a pjevačica je više puta naglasila da nema namjeru da odustane od muzike.
"Konačno smo svi zajedno, ovo je nevjerovatno", zaključila je Selin, dok ju je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.