Selin Dion se vraća na scenu nakon stravične bolesti: Sindrom je pretvara u kamen, oduzeo joj glas, ali ne odustaje

Selin Dion uskoro će održati niz koncerata nakon što je praktično ponovo vježbala pjevanje zbog posledica

Selin Dion se već četiri godine bori sa neizlečivom bolešću - sindromom ukočene osobe koji ju je gotovo pretvorio u kamen. Pjevačica je imala problem da se kreće, čak i da govori i pjeva, i riječ je o neurološkoj bolesti koja utiče na grčeve mišića, kao i pokretljivost. Pogađa oko 8.000 ljudi u svetu i nema lijeka, a Dion je svojevremeno otkrila da je prve simptome primijetila na turneji.

- Bilo je to kao mali grč. Glas mi je imao poteškoća, počela sam da ga forsiram.

U početku nije mogla da stane s nastupima pa je pokušavala da pjeva u nižoj intonaciji:

- Koncerti su bili rasprodati godinu i po unapred… Šta da kažem ljudima? "Oprostite zbog mog grča?” Međutim, stanje se pogoršalo.

- Ponekad mi otežava hodanje i ne dozvoljava mi da koristim glasne žice kao prije. Kao da vas neko guši. Kao da vam neko pritiska grkljan - rekla je. Nažalost, Selin Dion nije dobro reagovala na većinu terapija, ali je i pored svega nastavila da se bori.

Trud se isplatio, te se 2024. godine vratila emotivnim nastupom na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu, gdje je s Ajfelovog tornja otpjevala "Hymne à l‘Amour".

Pjevačica je sada, dvije godine kasnije, najavila veliki povratak na muzičku scenu, a u septembru i oktobru održaće čak deset koncerata u pariskoj La Défense Areni.

Najava je stigla na njen 58. rođendan, a u poruci na Instagramu Dion je povratak nazvala "najljepšim darom u životu”.

- Tako sam spremna za ovo. Osjećam se dobro, snažno, uzbuđeno, naravno i pomalo nervozno.

- Odlično sam, brinem o svom zdravlju, osjećam se dobro. Ponovo pjevam, čak i malo plešem. Ali moram da vam kažem nešto jako važno: tokom ovih poslednjih godina, svaki dan osjećala sam vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav. Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam da vas ponovo vidim.

Velika potražnja za ulaznicama

Dion, jedna od najprodavanijih izvođačica svih vremena, nije nastupala uživo od koncerta u Njujorku 8. marta 2020.

Njena turneja Courage prekinuta je zbog pandemije koronavirusa, a kasnije je morala da otkaže sve buduće nastupe zbog zdravstvenih razloga.

Ulaznice kreću u prodaju 7. aprila, a očekuje se ogromna potražnja. Fanovi mogu da se registruju putem zvanične stranice od 31. marta.

Planovi o povratku procurili su prošle nedelje, a ubrzo su se u Parizu pojavili plakati s njenim stihovima. U ponedeljak uveče Ajfelov toranj je zasvijetlio porukom "Paris, je suis prêt” (Pariz, spremna sam), uz pjesme poput "I‘m Aliv"e i "Encore Un Soir".



