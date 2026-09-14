Džon Mekinro ne može da dočeka povratak Karlosa Alkaraza i Janika Sinera na teren, što je i izgovorio posle titule Saše Zvereva u Njujorku.

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Saša Zverev je postao grend slem šampion po drugi put. U finalu US opena je pobijedio Bena Šeltona posle četiri seta i podigao pehar u Njujorku. Njegova pobjeda izazvala je oprečne reakcije u svijetu "bijelog sporta". Jedna od takvih došla je od čuvenog Džona Mekinroa.

Bivši teniser poznat je kao neko ko kaže ono što misli. Takav je bio i kao igrač dok je držao reket u ruci i sada kada radi kao konsultant. Tako je u prenosu po završetku finala suptilno unizio uspijeh njemačkog tenisera.

"Karlose i Janiče, ozdravite što prije, molim vas", rekao je Mekinro aludirajući na povrede Sinera i Alkaraza koji su propustili poslednji grend slem sezone.

Jasno je da mu se nije svidjelo finale i ono što je vidio, pa ni to što je Zverev na kraju podigao pehar. Svoje nezadovoljstvo nije ni pokušao da sakrije.