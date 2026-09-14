Džon Mekinro ne može da dočeka povratak Karlosa Alkaraza i Janika Sinera na teren, što je i izgovorio posle titule Saše Zvereva u Njujorku.
Saša Zverev je postao grend slem šampion po drugi put. U finalu US opena je pobijedio Bena Šeltona posle četiri seta i podigao pehar u Njujorku. Njegova pobjeda izazvala je oprečne reakcije u svijetu "bijelog sporta". Jedna od takvih došla je od čuvenog Džona Mekinroa.
Bivši teniser poznat je kao neko ko kaže ono što misli. Takav je bio i kao igrač dok je držao reket u ruci i sada kada radi kao konsultant. Tako je u prenosu po završetku finala suptilno unizio uspijeh njemačkog tenisera.
"Karlose i Janiče, ozdravite što prije, molim vas", rekao je Mekinro aludirajući na povrede Sinera i Alkaraza koji su propustili poslednji grend slem sezone.
Jasno je da mu se nije svidjelo finale i ono što je vidio, pa ni to što je Zverev na kraju podigao pehar. Svoje nezadovoljstvo nije ni pokušao da sakrije.
This is how the commentary feed ended after the Zverev and Shelton US Open trophy ceremony.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 13, 2026
"Get healthy Carlos and Jannik."
"Please"
pic.twitter.com/sUbWxJXQAa