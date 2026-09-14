Mima Karadžić na televiziji odbrusio mlađoj koleginici: "Seljanko iz Batajnice, ti ćeš da mi kažeš?"

Nina Nešković je potkačila Mimu Karadžića zbog činjenice da nikada ne zakopčava košulju do kraja, na šta je on odmah reagovao

Izvor: TV Prva/screenshot

Mlada glumica Nina Nešković izazvala je reakciju poznatog glumca Mime Karadžića kada mu je uputila prozivke na račun njegovog stajlinga. Kasnije su objasnili da je u pitanju samo šala.

Tokom razgovora, Nina je potkačila starijeg kolegu zbog činjenice da nikada ne zakopčava košulju do kraja.

"Možda Mima može da odgovori na ovo pitanje, vidim da je odlično zakopčan", rekla je Nina.

Glumac joj nije ostao dužan, pa joj je u svom stilu odbrusio.

"Seljanko, ti ćeš da mi kažeš?!" rekao je Mima na Uni TV.

"Stalno se prepiremo na tu temu"

Glumica je potom dodala da je napravila foru sa košuljom samo zbog Mime, nakon čega je Karadžić objasnio da među njima već dugo traje interna šala na račun porijekla i oblačenja.

"Stalno se prepiremo na tu temu. Stalno mi govore da se zakopčam, a onda ja Nini kažem: "Ti si bre dijete sa sela, seljanka iz Batajnice", a ona meni odgovori: "A Nikšić je grad?!".

"Kažem joj da je prvi asfalt postojao u Nikšiću. Uvijek se šalimo na račun toga", ispričao je Mima.