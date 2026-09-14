Policija uhapsila jedno lice, dok će još sedam biti prekršajno procesuirano, zbog narušavanja javnog reda i mira i nedoličnog ponašanja

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nikšićka policija privela je sinoć osam osoba nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka fudbalske utakmice između Sutjeske i Dečića na stadionu u Nikšiću, saopštili su iz UP.

Incident je prijavljen policiji oko 18.30 časova, kada je radnik zaštitarske službe angažovan na obezbjeđenju utakmice obavijestio Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Nikšić da je grupa navijača Sutjeske, „Vojvode“, kod VIP ulaza ušla u prostor stadiona.

Prema prijavi, navijači su tom prilikom polomili staklenu flašu i odgurnuli jednog radnika obezbjeđenja, nakon čega su se uputili prema atletskoj stazi.

Na lice mjesta odmah je upućena Interventna grupa, čiji su službenici na atletskoj stazi zatekli osam osoba. Policija je u službene prostorije dovela M.D. (44), F.L. (21), R.Đ. (28), A.M. (27), S.K. (24), I.R. (28) i Lj.A. (22) iz Nikšića, kao i N.K. (18) iz Danilovgrada.

Sa svih osam osoba policija je prikupila obavještenja na zapisnik, nakon čega je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Tužilac se izjasnio da u postupanjima prijavljenih nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Ipak, policija je nastavila postupanje zbog počinjenih prekršaja. M.D. je lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.